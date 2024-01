Hamilton curte fim de ano em Trancoso com modelo brasileira; veja vídeo

Lewis Hamilton voltou ao Brasil neste fim de ano, pouco menos de dois meses após sua última estadia, onde competiu no Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos. Dessa vez, no entanto, o piloto da Mercedes está longe das pistas. O heptacampeão mundial foi visto no distrito turístico de Trancoso, que pertence à cidade de Porto Seguro, no litoral do extremo sul da Bahia.

Paradisíaco, o local é alvo constante de turistas, principalmente famosos, . O piloto de Fórmula 1 foi flagrado, em vídeos que circulam nas redes sociais pelo menos desde a noite de sábado, 30, na companhia da modelo brasileira Juliana Nalu, ex-namorada do rapper americano Kanye West.

A relação do Lewis Hamilton com o Brasil se estreitou nos últimos anos, em especial após receber o título de cidadão honorário brasileiro pela Câmara dos Deputados em 2022. Recentemente, em entrevista ao Estadão, o britânico revelou que planeja ampliar seus laços com o país. Um de seus planos é a instalação de uma base em território brasileiro do Mission 44, projeto social criado por ele que visa a inserção de pessoas negras no automobilismo.

Lewis Hamilton foi visto junto com a modelo brasileira Juliana Nalu Foto: Reprodução/Instagram

Em outras ocasiões, Hamilton deu demonstrações de carinho para com o Brasil. Antes de ser agraciado com a honraria de cidadão honorário, ao vencer o circuito de Interlagos em 2021, desfilou com a bandeira do país pelas pistas do autódromo. O heptacampeão mundial também é fã declarado de Ayrton Senna.