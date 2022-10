Hamilton lamenta desfecho ruim no GP de Cingapura de F-1 após bons treinos:’Dia péssimo’

Lewis Hamilton terminou o GP de Cingapura bastante frustrado, pois criou expectativas com bons treinos, inclusive liderando o primeiro, e terminou apenas em nono lugar. Na prova, o heptacampeão bateu no muro da curva sete e ainda cometeu um erro na última volta que permitiu a ultrapassagem de Max Verstappen.

“Não sinto grandes emoções neste momento. É um dia bem chato, bem pobre. É um dia bem chato, um dia péssimo, para ser honesto. Me sinto bem, mas ansioso pensando no amanhã”, afirmou o Hamtilon. “Acho que começamos com um fim de semana bastante decente, mas muito, muito infeliz no final”, completou.

Leia também Pérez recebe punição, mas não perde triunfo no GP de Cingapura de F-1

O britânico da Mercedes largou em terceiro lugar e foi ultrapassado por Carlos Sainz logo na primeira curva. Chegou a reclamar que o ferrarista o jogou para fora, mas os delegados descartaram abrir investigação. Mais tarde, na volta 33, precisou ir aos boxes trocar a asa dianteira em razão da batida no muro.

Lewis Hamilton terminou o GP de Cingapura apenas na nona colocação. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

Os erros fizeram Hamilton se desculpar com a equipe que se dedicou muito para que ele tivesse um rendimento melhor. “Estava torcendo e trabalhando por isso. Peço desculpas à equipe. Viemos e aprendemos e vou me recuperar”, disse o heptacampeão.

Os resultados do GP de Cingapura foram os piores da Mercedes nesta temporada. Isso porque George Russell terminou em 14º lugar, após largar do pit lane por ter substituído suas unidades de potência sem autorização da FIA. Com isso, a equipe somou apenas os dois pontos conquistados por Hamilton no nono lugar.