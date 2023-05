Lewis Hamilton e Shakira se encontram em restaurante e levantam suspeita de romance

Lewis Hamilton se encontrou com Shakira em um restaurante de Miami, nos Estados Unidos, no domingo. O flagra alvoroçou os fãs da cantora colombiana, que está solteira desde que se separou de Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola.

A cantora colombiana havia acompanhado o GP de Miami de Fórmula 1 horas antes junto de outras celebridades, como os atores Tom Cruise e Vin Diesel, e o magnata Elon Musk, dono do Twitter. Horas depois, ela foi jantar no restaurante Cipriani e encontrou o heptacampeão mundial. Segundo o jornal La Vanguardia, ela estava em outra mesa, mas se aproximou do piloto durante a noite.

Shakira and Lewis Hamilton were spotted in restaurant Cipriani in Miami pic.twitter.com/FXYyt38KWl — Pop Tingz (@ThePopTingz) May 8, 2023

As imagens de Hamilton e Shakira juntos no restaurante rapidamente circularam pelas redes sociais. Apesar de os fãs do piloto e da cantora torcerem para os dois viverem um affair, a publicação não detalhou se eles deixaram o local juntos.

Shakira se mudou para Miami no mês passado, após se divorciar de Piqué. Eles se separaram após ela descobrir que o jogador viveu um caso fora do casamento. Eles estavam há 11 anos juntos e têm dois filhos: Milan, de 10, e Sasha, de 8 anos.

POLÊMICA SEPARAÇÃO DE SHAKIRA

Piqué e Shakira se separaram no início do ano. A imprensa espanhola noticiou que a cantora colombiana pediu o divórcio após tomar conhecimento de uma relação extraconjugal do zagueiro. A primeira pista da traição teria sido uma geleia de Shakira que o atleta detestava, mas a cantora notou que o produto havia sido consumido por outra pessoa.

Em janeiro deste ano, o ex-jogador anunciou oficialmente seu namoro com a modelo espanhola Clara Chía, publicando uma foto dos dois juntos. Ela é apontada como pivô da separação do futebolista e a cantora colombiana. O novo casal já estaria pensando em casamento. O assunto tomou conta da Espanha. Ainda em janeiro, repercutiu nas redes um vídeo publicado por Shakira cantando a música “Kill Bill”, da cantora SZA. “Eu talvez, eu talvez mate meu ex, não é a melhor ideia. A nova namorada dele será a próxima, como vim parar aqui?”, foi o trecho da música selecionado pela cantora.

Desde a oficialização da separação, Shakira e Piqué têm trocado inúmeras farpas e cutucadas pelas redes. A mais famosa delas foi o lançamento da música “Shakira BZRP Music Sessions 53″, em que a cantora forma parceria com o DJ Bizarrap.

A letra da música é composta por um série de ironias e mensagens indiretas que seriam para Piqué. Em certo momento da canção, a colombiana afirma que o jogador trocou uma Ferrari por um Twingo e um Rolex por um Cássio: “As mulheres já não choram, as mulheres faturam”. A música já conta com cerca de 440 milhões streams no Spotify.