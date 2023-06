Hamilton e Shakira planejam viagem ao Caribe, mas perfil ‘mulherengo’ de piloto preocupa cantora

O affair entre Lewis Hamilton e Shakira promete evoluir para algo mais concreto nas próximas semanas. O grande indicativo da proximidade entre o piloto britânico de Fórmula 1 e a cantora colombiana seria uma viagem para o Caribe que eles estão planejando juntos.

De acordo com o jornalista Jordi Martín, do programa Amor y Fuego, da peruana Willax TV, a viagem seria conveniente para Shakira pela proximidade com Miami, nos Estados Unidos, onde estabeleceu residência. O voo duraria cerca de uma hora apenas. Hamilton, por sua vez, esteve em Montreal neste fim de semana onde disputou o GP do Canadá e terminou na terceira colocação.

No entanto, há algumas questões pendentes no relacionamento de Hamilton e Shakira, apesar da revista People afirmar que os dois estão namorando. O entorno da colombiana tem comparado a personalidade de Hamilton com a de Gerard Piqué, ex-marido da cantora. “Ele é mulherengo”, afirmou o jornalista.

Lewis Hamilton disputou o GP do Canadá neste fim de semana em Montreal. Foto: Minas Panagiotakis/ AFP

Segundo o jornal El Confidencial, Hamilton teria uma personalidade sentimental um pouco inconstante e que tem nas questões profissionais sua verdadeira preocupação. Por isso, uma viagem ajudaria a tirar as dúvidas sobre a viabilidade desse relacionamento.

Shakira está conhecendo melhor Hamilton e quer fazer uma viagem com o piloto. Foto: Kyle Terada/USA TODAY Sports

Shakira acompanhou de perto o desempenho de Hamilton nas pistas no Grande Prêmio de Miami. Eles fizeram um passeio de barco juntos no dia seguinte à corrida. Mais tarde, a colombiana foi a Barcelona e assistiu ao GP da Espanha. Novamente, os dois tiveram compromissos conjuntos e foram jantar com amigos.