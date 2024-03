O finlandês Heikki Kovalainen, que pilotou pela Fórmula 1 entre 2007 e 2013, foi diagnosticado com uma doença cardíaca que pode ter consequências fatais. A descoberta do aneurisma ascendente da aorta ocorreu durante um check-up médico no final do ano passado e, agora, aos 42 anos, ele vai precisar passar por uma cirurgia de peito aberto para corrigir a dilatação na artéria, que é uma das principais do corpo.

O foco atual da carreira de Kovalainen é o rali, tanto que o piloto levou o título do Campeonato Japonês de Rali no ano passado e já estava começando a se preparar para mais uma temporada. A decisão de se afastar das pistas foi tomada para evitar o risco da ruptura da aorta e pela necessidade de realizar a cirurgia.

Heikke Kovalainen venceu uma corrida de Fórmula 1 em 2008, na Hungria. Foto: Robson Fernandjes/AE

Em comunicado divulgado pela equipe de rali Aicello, o piloto declarou que não tem sintomas e se sente bem, mas resolveu se cuidar por aconselhamento da equipe médica. “Estamos planejando como resolver esse problema: uma cirurgia de peito aberto é a solução favorável no momento e estamos nos preparando para isso”. Ele pediu desculpas aos parceiros da equipe e aos fãs, mas reforçou que pretende retornar em breve às pistas.

Carreira como piloto de Fórmula 1