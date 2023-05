Honda anuncia seu retorno à F1 como parceira da equipe Aston Martin em 2026

Tóquio, Japão - A fabricante japonesa de veículos, Honda anunciou nesta quarta-feira, 24, em coletiva de imprensa o seu retorno à Fórmula 1 em 2026 como fornecedora de motores e outros equipamentos à equipe Aston Martin.

”A Honda decidiu participar no campeonato mundial de Fórmula 1 como fornecedora de motores a partir da temporada de 2026″, disse durante a aparição o presidente da Honda, Toshihiro Mibe, que vê o envolvimento da empresa nos esportes de competição como “um meio de investigação” para o desenvolvimento dos seus produtos.

Toshihiro Mibe, à esquerda, presidente da Honda Motor Co., aperta a mão de Lawrence Stroll, presidente executivo da equipe Aston Martin, durante coletiva de imprensa em Tóquio, nesta quarta-feira, 24; A Honda retornará para a Fórmula 1 como fornecedora em parceria com a Aston Martin em 2026, quando a F1 introduz novos regulamentos de motores. Foto: Kyodo News via AP

A Honda se retirou da Fórmula 1 em 2021 para concentrar os seus recursos na descarbonização dos seus modelos, embora ainda tenha um acordo de manutenção técnica até 2025 com a Red Bull, a quem forneceram motores até à sua última retirada, que reverterão com a equipe Aston Martin Aramco Honda.

Mibe explicou que muitos dos jovens engenheiros da empresa “manifestaram o desejo de aceitar novos desafios” e acredita que a empresa pode “ganhar um valor significativo ao participar na F-1″.

”Uma parceria com a Honda é a última peça do puzzle para posicionar a Aston Martin como uma equipe de topo capaz de ganhar títulos mundiais”, afirmou o proprietário da equipa britânica, Lawrence Stroll, que esteve presente no anúncio de hoje.

O canadense agradeceu à direção da Honda por “ver o potencial” da sua aliança com a Aston Martin e elogiou o “longo e impressionante” histórico da empresa japonesa na F-1: seis pilotos, seis títulos de construtores e 89 vitórias. O construtor japonês entrou pela primeira vez na Fórmula 1 em 1964, pouco depois de ter lançado os seus primeiros veículos.

A empresa saiu pela primeira vez da categoria em 1968 e, após um hiato, regressou em 1983 como fornecedora durante a década seguinte de motores para equipas como a Williams e a McLaren, ao lado das quais deixaria uma marca significativa na competição. O rebentar da bolha financeira no Japão levou a Honda a se retirar novamente da Fórmula 1 em 1992.

Voltaria à modalidade em 2000 como equipe durante oito anos, até que a crise financeira desencadeada pela falência do Lehman Brothers levou a empresa a repensar as suas atividades, regressando à linha da frente das corridas em 2015 como fornecedora de motores à McLaren, e quatro anos mais tarde iniciaria a sua aliança com a Red Bull, à qual continua a dar apoio técnico apesar da sua saída como fornecedora de tecnologia em 2021.

Esta foi “uma decisão angustiante, mas necessária” que “teve o efeito desejado dentro da empresa”, disse Mibe, que espera que o regresso da Honda às corridas possa “ir ao encontro do estado de espírito e das expectativas dos fãs mais do que nunca”.

O regresso à Fórmula 1 é planejado para a partir de 2026 sob novos regulamentos em torno da construção de unidades de potência, disse ele Mibe. A F1 estabeleceu como objetivo atingir a neutralidade carbônica até 2030 e, a partir de 2026, será obrigatória a utilização de combustível 100% neutro em carbono.

Esta mudança “é compatível com o caminho da Honda sobre a neutralidade de carbono e é de grande importância para o desenvolvimento de futuras tecnologias”, acrescentou a empresa em um comunicado separado. “A tecnologia e o conhecimento adquiridos sobre como se ganha uma corrida estão diretamente relacionados com a competitividade na produção em massa de veículos elétricos no futuro”, disse Mibe, que vê a F1 como um grande laboratório para a empresa./EFE