Insatisfeito com ritmo da Ferrari, Leclerc parabeniza Verstappen pelo título mundial de Fórmula 1

Charles Leclerc parabenizou Max Verstappen pelo bicampeonato mundial da Fórmula 1, conquistado neste domingo no GP do Japão. O monegasco afirmou que o título do holandês era questão de tempo e voltou sua frustração apenas para o ritmo da Ferrari no circuito de Suzuka. Leclerc revelou que o objetivo agora é potencializar as quatro últimas corridas da temporada para chegar bem em 2023.

“O terceiro lugar é decepcionante, não mantivemos o ritmo após quatro voltas. Mas não porque Max venceu o título, isso era esperado para este fim de semana ou no próximo, era uma questão de tempo para ele se tornar campeão mundial. Parabéns a ele e à Red Bull pelo título e pela temporada incrível”, afirmou Leclerc.

O piloto ferrarista falou sobre o ritmo de sua equipe no circuito de Suzuka debaixo de chuva. O monegasco cruzou a linha de chegada em segundo lugar, mas caiu para terceiro por ter atravessado a chicane final para pegar a bandeira quadriculada antes de Sergio Pérez. Leclerc admitiu que a punição foi justa e traçou planos para a próxima temporada.

Leclerc terminou a GP do Japão em terceiro, enquanto Verstappen venceu e garantiu o bicampeonato mundial de Fórmula 1. Foto: Eugene Hoshiko / AP

“Por outro lado, olhando para nós, batalhamos bastante, fizemos 3 ou 4 voltas muito rápidas no começo, um aquecimento realmente muito bom, mas destruímos os pneus após quatro voltas. A partir da volta cinco, tivemos uma queda no desempenho, eu estava lutando com os pneus, como na última corrida. Precisamos analisar e tentar melhorar.”

“Exatamente, este é o objetivo. Agora precisamos usar essas últimas corridas para nos tornarmos uma equipe melhor e, com sorte, colocar um pouco mais de desafio no próximo ano. Não há muito o que ser dito, não estava claro para mim que era a última volta da corrida, achei que havia duas voltas. A punição de cinco seguros foi a decisão correta, para ser honesto”, finalizou Leclerc.