Lando Norris falha de novo e tem razão: parece que jamais guiou um Fórmula 1

O GP do Bahrein de Fórmula 1 ganhou contornos interessantes depois da classificação deste sábado (12). Mais uma vez, a McLaren não aproveitou completamente o domínio técnico e, apesar da pole de Oscar Piastri, tem bons motivos para se preocupar. É que Lando Norris larga apenas em sexto, atrás de um grupo de intrusos que sonha aprontar em uma pista de ultrapassagens mais possíveis que Suzuka.

Piastri fez a parte dele e é o favorito mais que destacado, mas vai ter ao lado no grid um Charles Leclerc que nem sabe direito como está lá e que não tem absolutamente nada a perder. Depois, George Russell, com uma Mercedes bem veloz, também pode causar problemas.

PUBLICIDADE O estranho completo no ninho é Pierre Gasly, que levou a Alpine a um improvável quarto lugar no grid. Andrea Kimi Antonelli, punido como Russell, sai de quinto e em boa posição para atacar. Só aí aparecem Norris e Max Verstappen, mas em situações bem diferentes de equipamento. Carlos Sainz teve ótimo dia e larga em oitavo, na frente de Lewis Hamilton, que continua sem encontrar o melhor com a Ferrari. Yuki Tsunoda ao menos foi ao Q3 e pode pontuar com a Red Bull. Gabriel Bortoleto, em uma difícil Sauber, parte de 18º.

Norris falha de novo e tem razão: parece que jamais guiou um F1

A declaração pós-classificação de Norris foi a mais certeira possível. Quando o inglês diz que parece nunca ter guiado um F1, tem razão, ou pelo menos sob pressão. Lando pode dizer que não liga, mas a impressão que passa é que piora a cada vez que a equipe fica mais forte. É como se um carro poderoso o deixasse mais perto do erro. O inglês larga em sexto e vê o companheiro Piastri na ponta e, mesmo que consiga deixar o Bahrein na liderança do campeonato, a menos que faça uma exibição histórica neste domingo, novamente vai ter vivido um fim de semana em que poderia entregar muito mais. Ninguém está cobrando a perfeição o tempo todo, mas a quantidade de erros vindo da dupla da McLaren desde 2024 é muito grande. Oscar começa o fim de semana na frente, mas agora é ele quem vai encarar os holofotes. A ver se não vacila agora.

Verstappen passa perrengue com Red Bull no Bahrein e deve mirar marcação em Norris

O fim de semana de Verstappen no Bahrein é dos mais complicados dos últimos tempos. O neerlandês não se sente bem em um carro que, claramente, tem muitos problemas também no acerto. Max saiu culpando freios e pneus pelo sétimo lugar no grid e, com um cenário preocupante também para a corrida, só pode tentar ficar o menos longe possível de Norris. O rival ajudou na tarefa no sábado, mas a corrida ainda é longa. Campeonato Mundial de Redução de Danos para ele parte 100.

Leclerc brilha e coloca Ferrari em primeira fila que parece irreal

É bem possível que nem o próprio Leclerc colocasse sua Ferrari em segundo no grid em um bolão com amigos. Mais uma vez, a veia de grande classificador do monegasco aflorou e o desempenho neste sábado foi assombroso. Ainda, beneficiado com a punição das Mercedes, subiu para segundo e pode muito bem atacar Piastri na largada. Tirando Gasly, é quem menos tem a perder no pelotão da frente, já que a Ferrari, ao menos por enquanto, não dá sinal algum de que vem disputar alguma coisa em 2025. E isso se reflete em um sofrido nono lugar de Hamilton.

Punição machuca, mas Mercedes pode sonhar com pódio no Bahrein. Inclusive duplo

A punição pós-classificação não fez bem para a Mercedes, claro, mas o time prateado ainda tem um horizonte bacana para sonhar no Bahrein. Russell parece desde a sexta-feira ser o cara mais capaz de bater de frente com o superbólido papaia da McLaren e, de terceiro, pode atacar também já no início da prova. Para Antonelli, a missão é um pouco mais dura, mas nada impede que sonhe com um pódio, afinal, tem um intruso Gasly ali no meio do bolo. Registre-se: a punição sofrida foi bem boba, vacilo dos grandes e que pode comprometer um bom trabalho.

Gasly faz volta fenomenal, Sainz respira e Haas pena

O nome do dia foi Gasly, disso não há dúvidas. Em atuação estelar com um acerto muito parecido com o da McLaren, o francês sacrificou a velocidade de reta e brilhou nos pontos de baixa velocidade para se meter no meio da ‘F1 A’. As chances para domingo são mínimas e essa falta de velocidade deve custar nas disputas por posição, mas foi um grande e inesperado momento de uma Alpine que, sim, já tinha andado bem na mesma pista nos testes de pré-temporada. Na Williams, Sainz conseguiu um respiro em um duelo que tem sido traumático com Alexander Albon, enquanto Esteban Ocon partia para fazer o mesmo diante do novato sensação Oliver Bearman, mas perdeu o controle e estourou o carro no muro no Q2. Virou pesadelo para a Haas.