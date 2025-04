F1: Lawson elogia ‘carro rápido’ da Racing Bulls e compara com Red Bull: ‘É diferente’

Nesta sexta-feira (4), pela primeira vez desde a troca de pilotos promovida pela Red Bull na última semana, os carros da Fórmula 1 foram para a pista. Com isso, Liam Lawson reestreou pela Racing Bulls nos treinos livres do GP do Japão e, depois das sessões, analisou o dia da equipe em Suzuka e a volta para a esquadra de Faenza.

PUBLICIDADE Em um acidentado e turbulento TL2, Lawson se destacou junto de Isack Hadjar na tabela de tempos. Enquanto o companheiro de equipe marcou o terceiro melhor tempo, o neozelandês fechou a sessão na quinta colocação. Com isso, avaliou positivamente o carro da Racing Bulls e também disse que é “diferente” do RB21, sem entrar em grandes detalhes. Com isso, Lawson espera uma boa janela de desenvolvimento do carro ao longo da temporada atual e afirmou que deseja repetir a boa performance desta sexta-feira no sábado (5), que, obviamente, é marcado pela classificação.

Liam Lawson avaliou positivamente o carro da Racing Bulls e também disse que é “diferente” do RB21 Foto: Hiro Komae/AP

“Foi um bom dia. É bom estar de volta a Suzuka, é uma pista muito legal. Com o recapeamento, o primeiro setor está ainda mais rápido agora, parece que vai arrancar sua cabeça. É bem divertido. No geral, foi um bom dia, mas obviamente que amanhã é o dia importante”, comentou Lawson.

Publicidade

“O carro parece bom. É definitivamente diferente. Talvez não seja o que todos esperam, mas é uma sensação diferente. Acho que a janela que temos no momento é muito boa, e o carro tem sido rápido ao longo da temporada. Então, espero replicar isso amanhã também”, continuou.

Lawson também falou sobre a recepção calorosa da Racing Bulls, que preparou uma pequena surpresa na chegada ao paddock de Suzuka na quinta-feira (3).

“Tem sido muito legal. Todo mundo está positivo desde a semana passada. Conversei com o pessoal no telefone. Passei muito tempo já com esse time, é um grupo de pessoas incríveis. É legal sentir que é bem-vindo de volta, então espero fazer boas corridas com eles”, encerrou. A Fórmula 1 realiza o GP do Japão, em Suzuka, entre os dias 3 e 6 de abril, terceira etapa da temporada 2025.