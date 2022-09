Leclerc deixa título da Fórmula 1 em aberto após derrota na Itália: ‘Podemos vencer outras corridas’

A conquista da pole no treino classificatório para o GP de Monza criou a expectativa de uma reação de Charles Leclerc neste final de semana. Após a corrida, no entanto, e mais uma vez atrás do holandês Max Verstappen, o piloto monegasco teve que amargar novo revés para seu principal rival. No entanto, ele fez questão de afirmar que a Ferrari está pronta para tentar mudar esse cenário.

“Tenho certeza de que podemos vencer outras corridas. Mostramos que tivemos uma ótima reação de Spa a Monza. Ainda precisamos ter em mente que essas não são pistas boas para nosso carro. Acredito no nosso trabalho”, afirmou Leclerc.

Na prova realizada neste domingo, Leclarc largou bem e conseguiu defender a primeira posição. Em uma corrida marcada por intervenções do virtual safety car, ele acabou comprometendo a sua liderança ao optar por duas paradas. Verstappen apostou em apenas uma ida aos boxes e acabou alcançando a liderança.

Charles Leclerc foi pole position no GP da Itália, mas Max Verstappen vence a prova em Monza. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

No entanto, ao falar da disputa no circuito de Monza, ele usou um tom ameno e viu pontos positivos. “No geral, acho que o ritmo não foi ruim hoje. O problema é que tivemos muito azar com o final do Virtual Safety Car no meio do pit stop.”

Companheiro de Leclerc na Ferrari, Carlos Sainz mostrou um tom de frustração por ter ficado fora do pódio. O piloto espanhol terminou a prova em quarto lugar e estava apostando em uma relargada no final para atacar George Russel nas voltas finais. “Um pouco frustrado. Estava chegando no George Russel. Estive muito rápido, mas infelizmente o safety-car veio para a pista.”

Alvo de punição por troca de componentes do motor no treino que definiu o grid para o GP de Monza, ele largou em 18º lugar e fez uma bela corrida de recuperação. “Hoje estávamos muito rápidos e sinto que demos um passo à frente e precisamos manter esse ritmo para as próximas corridas”, encerrou.