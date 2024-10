Leclerc vence com dobradinha da Ferrari no GP dos Estados Unidos de F-1; Verstappen é 3º

Destaque também para os ‘novatos’. Liam Lawson, em sua volta à RB, terminou em nono lugar, enquanto Franco Colapinto, da William, pontuou ao ficar em décimo. A corrida ainda teve Oscar Piastri, em quinto, George Russell, em sexto, Sergio Pérez, em sétimo, e Nico Hulkenberg, em oitavo.

A corrida começou com uma largada emocionante. Norris acabou empurrado para a fora da pista em um disputa com Verstappen e perdeu várias posições no grid. Leclerc, que ficou observando tudo, se aproveitou da briga entre o piloto da Red Bull e o da McLaren para assumir o primeiro lugar. Sainz também tentou pegar o embalo, mas teve as ‘portas fechadas’ pelo tricampeão.