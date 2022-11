Lewis Hamilton mostra ânimo renovado no Brasil com agenda lotada fora das pistas

Publicidade

Lewis Hamilton tem uma vida agitada. Nos bastidores da Fórmula 1, comenta-se que o heptacampeão mundial não é de muito contato com os demais colegas. Sua agenda no Brasil reafirma que o interesse do britânico vai muito além do paddock, alcançando as causas sociais e de combate ao racismo. Desde que desembarcou no Brasil para o Grande Prêmio de São Paulo, Hamilton passou por três cidades e compareceu a diversos eventos ao longo da semana até definitivamente se concentrar nas atividades de pista da categoria máxima do automobilismo mundial.

Na segunda-feira, Hamilton chegou ao País com sua primeira obrigação, comparecer à Câmara dos Deputados, em Brasília, para receber o título de cidadão honorário do Brasil. O britânico se mostrou muito entusiasmado ao longo de toda a semana, num contraste com o humor que o rondou durante a temporada pelo mau desempenho nas pistas com a Mercedes. Na quarta, foi ao Rio e visitou o Morro da Providência. No mesmo dia, voltou para a capital paulista para um evento com a imprensa. No dia seguinte, acompanhado de integrantes do Instituto Ayrton Senna, foi a uma escola pública se encontrar com alunos de baixa renda.

Estar no Brasil renovou o ânimo do heptacampeão mundial. O piloto inglês encontra no País a motivação que o faz esquecer do ano ruim. O próprio Hamilton já admitiu que se sente muito bem no Brasil, principalmente pelo carinho que recebe dos fãs.

Lewis Hamilton intensifica sua relação com o Brasil. Foto: Fernando Bizerra/ EFE

“É muito emocionante vir ao Brasil, são experiências incríveis. Em 2021, foi a melhor corrida da minha vida. Nunca vi isso (apoio dos fãs) em lugar nenhum. Quero aprender mais sobre a cultura, comida, as pessoas... (O que mais gosto) São as comidas, cores e energia das pessoas. Aqui todo mundo trabalha, sorri. Tem muito trânsito também (risos). Há muito amor aqui”, enfatizou Hamilton.

A última corrida do campeonato em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, em 2021 - em que Max Verstappen, de maneira polêmica, faturou o título sobre o heptacampeão -, foi uma grande decepção para Hamilton. O britânico sumiu das redes sociais por três meses e alimentou especulações, a partir de comentários do chefão da Mercedes, Toto Wolff, de que poderia interromper sua carreira na F-1.

Apenas no início de fevereiro de 2022, Hamilton ressurgiu nas redes sociais e disse que continuaria pilotando na F-1. O início de um nova parceria na Mercedes, com a troca do finlandês Valtteri Bottas pelo britânico George Russell, indicava um caminho promissor para a equipe. Hamilton seguia com essa expectativa. Com o passar das corridas, diante do fraco desempenho do novo carro do time, o cenário mudou. Foram inúmeras reclamações no rádio com a equipe.

Em sintonia com o mau momento, surgiram algumas polêmicas. A primeira delas sobre o veto ao uso de acessórios, como brincos, anéis, pulseiras, piercings e colares, no cockpit. A decisão da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) acabou atingindo diretamente Hamilton, que sempre fez uso desses acessórios. O heptacampeão protestou ao comparecer a uma entrevista coletiva cheio de joias pelo corpo.

Mais recentemente, aumentaram os conflitos com Fernando Alonso. O espanhol bicampeão mundial foi companheiro de McLaren de Hamilton em 2007. Desde então, entre os dois sobram desentendimentos. Alonso já alfinetou as roupas usadas por Hamilton. Depois, eles ensaiaram um “morde e assopra”. Mas, em outubro, o piloto da Alpine voltou a afirmar que os dois títulos de Max Verstappen tinham mais valor que os sete conquistados por Hamilton. A justificativa seria a falta de competitividade nas temporadas em que o britânico foi campeão. O inglês respondeu de forma irônica com uma foto em que ocupa o lugar mais alto do pódio, com Alonso abaixo.

ITINERÁRIO

Após receber o título de cidadão honorário na segunda-feira em Brasília, Hamilton veio a São Paulo. Na terça-feira, viajou para a cidade de Tatuí, a cerca de 140 quilômetros da capital paulista, onde visitou a fazenda da família Senna e conheceu o kartódromo projetado por Ayrton. No mesmo dia, de volta à capital, o britânico foi a um jantar com os cantores Seu Jorge e Iza. A brasileira cantará o Hino Nacional na abertura do GP deste domingo. Foi especulado um possível affair de Iza com Hamilton, mas a cantora tratou de negar os rumores.

Na quarta-feira, Hamilton teve um dia cheio. No aeroporto rumo ao Rio, encontrou-se com o surfista tricampeão mundial Gabriel Medina. Na capital fluminense, embarcou num “táxi” de Luciano Huck para participar de um quadro do programa do apresentador da Globo. Mais tarde, o heptacampeão mundial foi ao Morro Providência e participou de uma corrida com carrinho de rolimã com crianças. No mesmo dia, pegou avião de volta para São Paulo e participou de um evento corporativo da Petronas e coletiva de imprensa.

Antes de retomar o foco no Grande Prêmio de São Paulo, na quinta-feira, Hamilton visitou a Escola Estadual Lasar Segall, na zona sul da capital, a convite do Instituto Ayrton Senna. Uma das paredes do colégio ganhou uma obra de Eduardo Kobra sobre a relação entre o piloto e o País. Ao final, o britânico deixou sua assinatura eternizada na parede da escola.

O piloto Lewis Hamilton visita a escola estadual Lasar Segall acompanhado de Viviane Senna Foto: Felipe Rau/ Estadão Conteúdo

“O Brasil é um país tão belo, acolhedor e inspirador. Há muitas crianças aqui com potencial incrível. Tive a sorte de visitar uma favela no Rio de Janeiro no início da semana e fiquei inspirado pelos jovens que lá conheci e em como estavam cheios de energia. A excitação deles em aprender o máximo que poderiam foi tão inspiradora, que sei que se essas crianças conseguirem ter acesso a uma educação de boa qualidade. Não há limite para o que podem alcançar. Deveríamos estar todos fazendo tudo o que podemos para apoiar as crianças de todo o Brasil em garantirem o seu sucesso”, afirmou Hamilton ao Estadão.