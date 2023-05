Lewis Hamilton e Shakira curtem passeio de lancha em Miami e deixam fãs animados

Lewis Hamilton e Shakira estão aproveitando momentos especiais juntos em Miami, nos Estados Unidos. Desde que foram vistos juntos em um jantar, cresceram os rumores de um possível affair. Nesta quinta-feira, um novo ingrediente deu sinais de que a relação pode ir além. O piloto de Fórmula 1 e a cantora colombiana curtiram um passeio de lancha e animaram os fãs.

Lewis Hamilton disputou no último fim de semana o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1. Dentro das pistas, não obteve o sucesso esperado e acabou ficando na modesta sexta colocação, compatível com o desempenho da Mercedes na atual temporada.

Shakira, por sua vez, se mudou definitivamente para a Flórida após o fim do casamento de 12 anos com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué. A colombiana trouxe para Miami os filhos Milan e Sasha, frutos do relacionamento com o ex-zagueiro do Barcelona.

Nas redes sociais, memes tomaram conta das publicações sobre os possíveis relacionamentos da colombiana. “Trocou um Twingo por uma Mercedes”, comentou um internauta. Durante a corrida de Fórmula 1, Shakira também esteve próxima ao ator Tom Cruise, de 60 anos, e alimentou especulações.

Shakira e Tom Cruise assistiram juntos ao GP de Miami de F-1. Foto: Chandan Khanna/ AFP

Nos registros publicados nesta quinta, é possível ver Hamilton ajudando a cantora a entrar na embarcação e trocando risadas durante o passeio. De acordo com o Daily Mail, o britânico teria ido à casa da colombiana para buscá-la.