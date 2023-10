Líder Gabriel Casagrande vence terceira na temporada da Stock Car 2023 em Buenos Aires

Gabriel Casagrande mostrou ainda mais que quer o bicampeonato da Stock Car. O piloto da A.Mattheis Vogel venceu a corrida 1 da nona etapa, no Autódromo Oscar y Juan Galvez, em Buenos Aires, neste domingo, dia 8. Foi a décima vitória na carreira do piloto, e a terceira neste ano. Felipe Fraga (Blau Motorsport) e Gianluca Petecof (Full Time) fecharam o pódio. O top-3 repetiu a formação que teve na corrida 1 da última etapa, no Velopark, em Nova Santa Rita (RS).

Fraga largou e abriu grande vantagem logo no começo da prova. Atrás dele, Petecof tentou se defender do líder Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), mas o campeão de 2021 conseguiu espaço para avançar e deixar o jovem para trás. Quem também ficou foi o piloto da casa, o argentino Matías Rossi (Full Time), que viu Thiago Camilo (Ipiranga Racing) ultrapassá-lo.

O uruguaio Santiago Urrutia, que estreou substituindo Raphael Teixeira na Cavaleiro Motorsport, girou e saiu da pista. O safety car foi acionado e travou a entrada para o boxes. O piloto precisou abandonar a prova. Quando as paradas foram permitidas, os pilotos que estavam na frente pararam antes. Na retomada, Casagrande conseguiu deixar Fraga para trás.

Faltando cinco minutos para a última volta, meio segundo separava Fraga de Casagrande. O líder do campeonato tentava defender-se. Mais atrás, Dudu Barrichello (Mobil Full Time) fazia boa ofensiva contra Matías Rossi. Quando o espaço abriu, Guilherme Salas (KTF Sports) passaram para colar em Thiago Camilo, que estava em terceiro.

Enquanto Casagrande ganhava ainda mais distância de Fraga, Salas passou Dudu e fugiu de outros pilotos do meio do pelotão. Rossi perdeu posição também para Ricardo Maurício (Eurofarma) e Rafael Suzuki (Pole Motorsport). O argentino frustou a expectativa depois de bons treinos na sexta-feira e um classificatório razoável, indo ao Q3, no sábado. A estratégia, então, foi mirar na corrida 2, diminuindo o ritmo e tentando sair de uma posição boa na segunda prova, já que os dez primeiros do grid final invertem a largada. A estratégia também foi usada por Rubens Barrichello (Mobil Full Time), que largou em 14º e terminou em nono.

Rubinho chegou a terminar a prova com a porta abrindo, mas garantiu boa posição para a corrida 2. Foto: Reprodução

Daniel Serra (Eurofarma) viu a briga pelo campeonato ficar mais longe. Ele terminou em 20º. O resultado de Ricardo Zonta (RCM), que chegou a Buenos Aires como terceiro colocado, também ajudou Casagrande a isolar-se na liderança.

Resultado da corrida 1