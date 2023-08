Manhã de sol, céu limpo e nem mesmo os mosquitinhos podiam atrapalhar o ambiente em Botucatu antes de o motor ligar e a poeira subir no último teste de Lucas Moraes antes do início do Rali dos Sertões, do qual ostenta dois títulos. Com 33 anos, o piloto sabe que ainda não está no auge, mas os últimos resultados, em especial a campanha surpreendente no Dakar, motivam os que estão à sua volta a acreditar que Moraes colocará seu nome na história do esporte a motor do País.

“Foi uma honra trazer esse resultado para o Brasil. Quando cruzei a última linha de chegada no Dakar deu um orgulho imenso de ser brasileiro. Esse só foi um passo, ainda faltam outros. Nós fazemos uma periodização para acompanhar a evolução do carro ao longo do ano. Tenho certeza de que tem uma curva de aprendizado grande com o carro para traçar um caminho positivo. Existe o medo inerente ao esporte, mas meu medo é parar de evoluir. No rali, você atinge o auge com idade mais avançada, porque exige muito da mentalidade”, contou Moraes ao Estadão.

Na fazenda de sua família, no interior paulista, Lucas, que carrega o sobrenome Ermírio de Moraes, se reuniu com os membros da equipe MEM Motorsport, alguns amigos e com o seu navegador, Kaique Bentivoglio, para analisar os limites do carro e fazer a alegria dos convidados, que, a passeio, puderam sentir a adrenalina que toma conta nas curvas, quiques e freadas em uma volta de nove quilômetros, a bordo do seu GR DKR Hilux. Ele tem apoio da Toyota Gazoo Racing e patrocínio da Red Bull. Já no fim da manhã, quem também apareceu foi a família Fittipaldi, com Wilsinho e Christian, pai e filho, ex-pilotos de Fórmula 1. Christian, inclusive, vestiu macacão e desafiou a pista de terra ao lado de Moraes.

Os pilotos Lucas Moraes (dir) e Kaique Bentivoglio durante treinamento para o Rali dos Sertões. Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Lucas Moraes vive boa temporada. Apenas uma ou outra pincelada poderiam tornar seu ano melhor. Uma delas é a conquista do tri dos Sertões. Em janeiro, em sua estreia no Dakar, o brasileiro não se amedrontou diante das dunas nos 8.500 km de deserto da Arábia Saudita e cravou o melhor resultado da história do País no rali, um terceiro lugar, ficando atrás das lendas Nasser Al-Attiyah, do Catar, e Sébastien Loeb, da França.

Rali dos Sertões começa nesta sexta-feira e tem Lucas Moraes como favorito. Foto: Taba Benedicto/ Estadão

“Poder competir com ídolos que eu só via na televisão é incrível”, pontuou Moraes antes de ressaltar a importância da cumplicidade com o navegador, que exerce papel fundamental para definição de estratégias e conquista de títulos. “O que vale é a convivência. Você fica 15 dias, durante oito horas, com a pessoa ao seu lado dentro do carro. Confiança e amizade são muito relevantes.”

O carro pilotado por Moraes é desenvolvido na África do Sul. Cada componente do veículo, do combustível ao pneu, vem de uma parte do mundo. As rodas de aro de 17 polegadas vêm da Itália, por exemplo. A gasolina especial, da Espanha. Esses elementos entram no Brasil em caráter de importação provisória, sob o regime de admissão temporária. Após a conclusão das atividades, eles retornam para seus países de origem. A cada dia de rali, por exemplo, é necessário fazer a troca do jogo inteiro de pneus, tamanho o desgaste. O investimento com a disputa do Rali dos Sertões é milionário. Somente em gastos com transporte, logística e pessoal, o orçamento chega à casa dos R$ 700 mil, que ele busca junto a patrocinadores.

Lucas Moraes fez história no Dakar e busca seu terceiro título do Rali dos Sertões. Foto: Taba Benedicto/ Estadão

O Rali dos Sertões começa sua disputa na sexta-feira, em Petrolina-PE. A prova ainda vai passar por Xique-Xique, na Bahia, Crato e Sobral, no Ceará, até sua conclusão no dia 19 de agosto, em Cruz, também no Ceará. Ao todo, os vencedores vão percorrer 3.793km. Lucas Moraes chega como claro favorito e não pode decepcionar, diante do investimento e do ano especial que vem construindo em 2023.

Quando estamos nessa posição, temos de saber lidar com pressão. Sem dúvida, é sempre um desafio maior quando se é o atual campeão. Mas o objetivo é justamente estar nesse lugar. Acabamos de voltar do Mundial, em que terminamos em segundo lugar. Um resultado bastante importante. O carro está inteiro, faltando os últimos ajustes. Será um Sertões bem mais técnico e difícil que o do ano passado. O nosso dever de casa foi feito. Lucas Moraes, atual campeão do Rali dos Sertões