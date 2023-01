Lucas Moraes é 3º colocado no Rally Dakar e conquista melhor resultado brasileiro da história

O piloto brasileiro Lucas Moraes encerrou sua participação na 45ª edição do Rally Dakar com um surpreendente terceiro lugar na classificação geral, atrás somente do catariano Nasser Al-Attiyah e do francês Sébastien Loeb.

Com o resultado, o bicampeão dos Sertões conquistou o melhor resultado brasileiro da história da competição, superando o oitavo lugar de Klever Kolberg e do navegador francês Pascal Larroque, em 2002, a bordo de um Mitsubishi Pajero Full.

O piloto francês Sebastien Loeb e o navegador belga Fabian Lurquin, o navegador francês Mathieu Baumel e o piloto catariano Nasser al-Attiyah e o piloto brasileiro Lucas Moraes e o navegador alemão Timo Gottschalk celebram o fim do Rally Dakar. Foto: Franck Fife/AFP

Contando com o experiente navegador alemão Timo Gottschalk em sua equipe, Moraes fez sua estreia no Dakar a bordo de um Toyota GR DKR Hilux. Ao todo, o piloto percorreu mais de 8.500km nos desertos da Arábia Saudita ao longo de 16 dias.

“Terminamos o Dakar! Realmente não dá pra acreditar. Acho que ainda vai demorar algum tempo pra cair a ficha. Ainda está difícil de falar, de segurar a emoção. Mas conseguimos! Obrigado pelo apoio de todos lá do Brasil, especialmente aos meus amigos e familiares, ao pessoal todo que não parava de mandar mensagens de incentivo. Elas me deram muita força nestes dias”, disse, ainda com lágrimas nos olhos e voz embargada, Lucas Moraes.

Além da ótima estreia, Moraes também conquistou outras importantes marcas. Foi o melhor piloto da sua equipe, a Overdrive, foi eleito o melhor novato da competição e o segundo melhor Toyota da edição, ficando atrás somente do carro vencedor.

“Eu dedico esse pódio ao Brasil, aos fãs e não fãs do rally, a tanta gente que torceu por mim somente por ser brasileiro. Muito obrigado a todos!”, concluiu.

Gustavo Gugelmin é campeão no off-road

Na categoria off-road, o navegador brasileiro Gustavo Gugelmin foi campeão dos Protótipos Leves em parceria com o piloto norte-americano Austin Jones. Gugelmin já havia sido bicampeão na categoria de UTVs de produção preparados para competição em 2018 e em 2022.

Outra atuação brasileira de destaque foi a do piloto Bruno Conti de Oliveira, que, ao lado do navegador português Pedro Bianchi Prata, ficou em sexto lugar na categoria de UTVs. Na categoria dos Quadriciclos, Marcelo Medeiros terminou em nono lugar.