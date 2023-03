Marc Marquez faz pole no GP de Portugal da MotoGP e Bagnaia vence sprint inédita

O primeiro grid de largada da temporada 2023 da MotoGP e a primeira sprint da história da competição aconteceram na manhã deste sábado. Com tempo de 1min37s226, o espanhol Marc Márquez garantiu a pole tanto para a corrida deste domingo do GP de Portugal quanto para o sprint, que ocorreu um pouco mais tarde.

Para entrar na história, o atual campeão Francesco Bagnaia se tornou o primeiro vencedor da sprint race. Peco, Marc Márquez e Jorge Martin fizeram o pódio da sprint e também estarão na primeira fila da largada no Circuito Internacional de Algarve neste domingo.

No Circuito Internacional de Algarve, a Moto GP recebeu sua primeira corrida sprint da história. Foto: Marcelo Del Pozo/Reuters

No treino classificatório, o italiano Bagnaia fez tempo de 1min37s290 e o espanhol Jorge Martín fez 1min37s454. Os demais pilotos a avançarem para o Q2 largarão nesta ordem no domingo: Miguel Oliveira, Jack Miller, Enea Bastianini, Maverick Viñales, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Johann Zarco, Fabio Quartararo e Aleix Espargaró.

Já na sprint race, o pódio apenas mudou de ordem. Jorge Martin surpreendeu, assumiu a frente da disputa em 12 voltas, mas perdeu o topo para Bagnaia nas voltas finais. Marc Márquez chegou a deixar o top 3, mas também retornou nas duas voltas finais.

“Eu sinceramente gostei muito. Foi divertido de disputar, mas muito difícil de vencer porque foi a primeira vez que fizemos este tipo de percurso, com muito vento indo na direção oposta de ontem. Aproveitei bastante, ganhei tempo na última parte da corrida. Achei que seria mais curta, mas não foi nada curta”, disse o vencedor Bagnaia. “Queria terminar na primeira posição, mas cometi um erro na última volta. Amanhã será uma corrida épica”, comentou Martin.

Treino classificatório e sprint

Após acidente na sexta-feira, Pol Espargaró não disputou o classificatório pela KTM, que também não substituiu o piloto, que largará na última posição. Com dois dos quatro melhores tempos do dia, Márquez e Miguel Oliveira foram os melhores no Q1 e avançaram para a decisão do Q2 junto com os outros 10 melhores pilotos dos treinos livres.

A chamada sprint, corrida curta com apenas 12 voltas, foi mais uma novidade para deixar a etapa em Portimão ainda mais emocionante neste sábado. Uma das mudanças mais radicais da MotoGP nas últimas décadas, as sprints seguirão ao longo de todas as etapas do calendário

As sprints premiarão apenas os nove primeiros colocados. A quantidade de pontos nas sprints será equivalente à metade dos pontos do GP de domingo. As primeiras voltas da sprint tiraram logo quatro corredores da disputa: Bezzecchi, Bastianini, Marini e Joan Mir foram para o chão e abandonaram esta parte da prova.

Após diversas trocas de liderança, os pontuadores da sprint race foram: Bagnaia (12 pontos), Jorge Martín (9), Marc Márquez (7), Jack Miller (6), Viñales (5), Aleix Espargaró (4), Miguel Oliveira (3), Zarco (2) e Alex Marquez (1).

Confira a ordem de largada para a Etapa de Portugal:

1º Marc Marquez (Honda), em 1min37s226

2º Francesco Bagnaia (Ducati), em 1min37s290

3º Jorge Martin (Pramac), em 1min37s454

4º Miguel Oliveira (KTM), em 1min37s521

5º Jack Miller (Ducati), em 1min37s549

6º Enea Bastianini (Gresini), em 1min37s584

7º Maverick Viñales (Aprilia), em 1min37s598

8º Marco Bezzecchi (VR46), em 1min37s616

9° Luca Marini (VR46), em 1min37s622

10º Johann Zarco (Pramac), em 1min37s880

11º Fabio Quartararo (Yamaha), em 1min37s920

12º Aleix Espargaró (Aprilia), em 1min38s136

13º Alex Márquez (LCR), em 1min37s970

14º Joan Mir (Suzuki), em 1min38s064

15º Brad Binder (KTM), em 1min38s105

16º Alex Rins (Suzuki), em 1min38s133

17º Franco Morbidelli (Yamaha), em 1min38s335

18º Taaki Nakagami (Honda), em 1min38s439

19º Augusto Fernandez (KTM), em 1min38s464

20º Raul Fernandez (KTM), em 1min38s492

21º Fabio Di Giannantonio (Gresini), em 1min38s778

22º Pol Espargaró (Honda), em 1min40s130

Veja a classificação da Sprint Race:

1º Francesco Bagnaia (Ducati), em 19min52s862

2º Jorge Martin (Pramac), a 0s307

3º Marc Marquez (Honda), a 1s517

4º Jack Miller (Ducati), a 1s603

5º Maverick Viñales (Aprilia), a 1s854

6º Aleix Espargaró (Aprilia), a 2s106

7º Miguel Oliveira (KTM), a 2s940

8º Johann Zarco (Pramac), a 5s595

9° Alex Márquez (LCR), a 5s711

10º Fabio Quartararo (Yamaha), a 5s924

11º Raul Fernandez (KTM), a 8s160

12º Brad Binder (KTM), a 8s384

13º Alex Rins (Suzuki), a 11s288

14º Franco Morbidelli (Yamaha), a 17s138

15º Taaki Nakagami (Honda), a 18s128

16º Fabio Di Giannantonio (Gresini), a 21s235

Não completaram a sprint - Marco Bezzecchi (VR46), Enea Bastianini (Gresini), Luca Marini (VR46), Joan Mir (Suzuki) e Augusto Fernandez (KTM).