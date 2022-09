Marc Márquez põe fim a jejum e leva pole na etapa do Japão de MotoGP sob forte chuva

Em uma disputa que contou com forte chuva na madrugada e condições climáticas adversas, o espanhol Marc Márquez conquistou, na madrugada deste sábado, a pole da Etapa do Japão de MotoGP encerrando um jejum que vinha desde 2019. O piloto da Honda travou um duelo com Johann Zarco, mas se garantiu com o tempo de 1min55s214. É a primeira vez na temporada que ele sai na posição nobre do grid de largada. Brad Binder ficou com o terceiro posto.

A presença de Márquez como pole position traz ainda um recorde para a MotoGP já que ele é o nono piloto a largar nesta condição em 2022. “Muito feliz por estar na pole. Já me sentia muito forte na chuva e pensei que, se a pista continuasse molhada, teria de tentar. É apenas uma pole em condições de chuva, mas na situação em que estamos, é muito importante para mim e para o futuro, atingir os pequenos objetivos. Amanhã, em pista seca, a história vai ser diferente, mas hoje temos de celebrar”, afirmou Márquez.

A etapa do Japão acontece na madrugada deste domingo, às 3 horas (horário de Brasília) e a previsão é de tempo bom durante o horário da corrida. Os dois principais postulantes ao título da temporada vão estar largando longe da primeira fila no Japão.

Espanhol Marc Márquez encerra jejum que vinha desde 2019 e á pole position da etapa do Japão da MotoGP. Foto: Kimimasa Mayama / EFE

Líder do Mundial de pilotos com 211 pontos, o francês Fábio Quartararo larga em nono lugar. Francesco Bagnaia, da Ducati, segundo colocado com dez pontos a menos na classificação, sai na quarta fila, na 12ª colocação. Vencedor da última prova, Enea Bastianini é o 15º colocado.

A tempestade que atingiu o circuito de Motegi obrigou a organização a alterar a programação. A chuva apertou no Q1 classificatório da Moto2 e a bandeira vermelha precisou ser acionada já que o acúmulo de água no traçado tornou a pista perigosa.

Depois de muita espera, Zarco mostrou que sua moto estava bem ajustada desde o início dos treinos. No Q1, foi pressionado por Jorge Martín, da Pramac, e também por Franco Morbidelli com a sua Yamaha. As condições da pista, porém, acabaram prejudicando o desempenho de alguns pilotos. Enea Bastianini sofreu uma queda na curva 5 e perdeu a chance de buscar uma melhor classificação no grid.

Com o Q2 reiniciado, a disputa se intensificou com Zarco fazendo o tempo da pole provisória com 1min56s076. Quartararo, Miller, Binder e Marquez vinham na sequência.

Já na parte final do treino, Márquez apertou o ritmo. Depois de fazer o melhor tempo, ele conseguiu ampliar a vantagem para Zarco em 0s560. A resposta veio na volta final quando Zarco voltou a diminuir a diferença. O piloto espanhol, porém, manteve a pole e venceu o duelo particular contra o rival francês da equipe Pramac.

Confira a ordem de largada da Etapa do Japão: