A rainha Marta, da seleção brasileira, será a responsável pela bandeirada no GP de São Paulo de Fórmula 1, no dia 5 de novembro, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista. A lenda do futebol foi anunciada nesta quarta-feira pelo CEO do GP, Alan Adler, na companhia do prefeito Ricardo Nunes.

“Nossa novidade é a Marta, que está se aposentando da seleção. Foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo. E será a responsável pela bandeirada”, afirmou Adler. A corrida brasileira está marcada para às 14 horas do dia 5, em São Paulo, em fim de semana que terá também a corrida sprint, no sábado.

A atacante da seleção brasileira e do Orlando Pride tem 37 anos e está na reta final de sua carreira. Neste ano, foi coadjuvante da seleção na Copa do Mundo feminina, disputada na Austrália e na Nova Zelândia, onde a equipe nacional foi eliminada de forma decepcionante, ainda na fase de grupos.

Marta é o maior nome da história do futebol feminino mundial. Foto: Molly Darlington/ Reuters

Marta não confirmou sua aposentadoria da seleção e já foi especulada na equipe para a disputa da Olimpíada de Paris-2024.

No dia do GP de São Paulo, a jogadora vai repetir a função já executada por outras celebridades nacionais, como o Rei Pelé e Gisele Bündchen. No ano passado, a bandeirada ficou a cargo do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi. E, em 2021, quem teve a honra foi a ginasta Rebeca Andrade, atual campeã mundial e olímpica da modalidade.

Gisele Bündchen exibiu a bandeira quadriculada ao término do GP Brasil de 2004. Foto: Eduardo Nicolau/ AE

Em 2002, Pelé foi o responsável por exibir a bandeira quadriculada ao fim da prova, mas acabou ficando marcado por uma gafe. Já na reta final, quando os irmãos Michael, da Ferrari, e Ralf Schumacher, da Williams-BMW se aproximavam da chegada, o Rei do Futebol se distraiu e acabou perdendo as passagens do vencedor e do segundo colocado.