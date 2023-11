Massa admite que quase desistiu da Stock Car, mas projeta futuro após vitória: ‘Primeira de muitas’

Felipe Massa sabia que a primeira vitória na Stock Car estava próxima nesta temporada. Foi em 2023 que ele conseguiu os primeiros pódios. Na mesma etapa, em Interlagos, ele fez terceiro e segundo lugar. Neste final de semana, em Cascavel, uma prova perfeita o colocou no topo do pódio pela primeira vez na modalidade que disputa desde 2021. Da quase desistência, agora a projeção é de títulos no futuro.

O piloto da Lubrax Podium vinha de pódio também da última etapa, no Velocitta, quando foi segundo na corrida 2. Massa não disputa o título deste ano, mas coloca-se como postulante na briga de 2024. Não só ele, como a equipe. A Lubrax Podium evoluiu em 2023, adaptando o carro ao novo composto dos pneus Hankook. Os últimos resultados de Massa e Julio Campos mostram a evolução, como o companheiro do vencedor deste domingo falou ao Estadão.

“Foi uma corrida maravilhosa. Lógico, a primeira é para qual a gente se preparou. Fui de 15º pra nono. Mas fomos para as duas corridas. Conseguimos ultrapassar logo no começo para ter a possibilidade de abrir vantagem a quem já tinha abastecido. Eu tinha que abastecer. Foi uma estratégia muito boa, foi um ritmo muito bom nas duas corridas. Já passou perto em outros lugares, mas veio e tenho certeza que é a primeira de muitas. Tudo está acontecendo de maniera muito natural para mim”, comemorou e projeto o ex-Fórmula 1.

Felipe Massa conquista o quarto pódio da categoria neste ano. Foto: Duda Bairros/Stock Car

O começo de Massa na modalidade não foi o melhor. Na temporada de estreia, o piloto foi apenas 24º e repetiu a classificação em 2022. Depois de vencer neste domingo, o piloto confessou que cogitou parar. “Comecei muito mal. Cheguei a pensar: “Estou ficando velho. Hora de pensar em fazer outra coisa”. Pedi para meu companheiro de equipe para trocar carro, só para ver. Aí já fui quase pro Q3. Esse ano tivemos um problema tecnico. Demoramos três etapas para descobrir. Podíamos brigar entre os seis. Tem muito chão para a gente conseguir mais vitorias e brigar pelo, titulo que é tudo que eu quero”.

Expectativa do piloto da Lubrax Podium é disputar título em 2024. Foto: Duda Bairros/Stock Car

Interlagos recebe última etapa com seis pilotos com chances de título

A Stock Car volta em 17 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para a etapa final. Pelo menos seis pilotos chegam com chances de título. Na etapa deste final de semana, apenas Daniel Serra, da Eurofarma, conseguiu bons resultados, com o segundo lugar na corrida 1 e conquistando o prêmio de Man Of The Race. Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) ficou sempre no meio do pelotão. Felipe Fraga (Blau Motorsport), Thiago Camilo (Ipiranga Racing) e Rubens Barrichello (Mobil Full Time) chegaram a deixar a corrida 2 por problemas nos carros. Rafael Suzuki (Pole Motorsport) corre por fora para o título e chegou a ficar em sétimo na segunda prova.

Casagrande, ainda assim, manteve a liderança, com 286 pontos. São 15 a mais que Daniel Serra, que escalou para a segunda posição. Fraga chegou na etapa em segundo, mas caiu para terceiro, 33 pontos a menos que o líder. “Eu estou correndo corrida por corrida. Nem estou muito preocupado. As contas a gente faz depois”, declarou despreocupado o piloto da Blau Motorsport após a etapa.

Diferente de Fraga, Casagrande demonstra competitividade. O piloto esbravejou com uma possível punição da direção de prova ainda na corrida 1, mas projetou o cenário para a etapa final com otimismo. “O final de semana não foi bom, a gente esperava sair daqui com a vantagem que a gente tinha. Mas o estrago foi ontem. Vamos para a final liderando. Ainda é positivo. Vamos com tudo”, disse o piloto já mais tranquilo.

