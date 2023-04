Massa diz contar com apoio do chefão da F-1 na busca por ‘justiça’ e revela conversa com Ecclestone

Felipe Massa pode ter um aliado de peso na sua busca pelo título de 2008 do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. O brasileiro afirmou ao Estadão nesta quarta-feira que conta com o apoio informal do atual dirigente da categoria, Stefano Domenicali, que foi seu chefe na Ferrari naquele ano. Massa revelou já ter conversado com o italiano e também com o inglês Bernie Ecclestone, pivô da nova polêmica sobre o fatídico GP de Cingapura de 2008, que acabou afetando diretamente o resultado do campeonato. O brasileiro era o favorito para ficar com o título, que acabou nas mãos de Lewis Hamilton.

Nesta entrevista, o piloto voltou a pedir justiça, disse que aceitaria se o troféu daquela temporada fosse dividido com o inglês e afirmou que aquele título, se tivesse sido confirmado, poderia ter causado um impacto positivo no automobilismo brasileiro. A F-1 não tem piloto na categoria.

Felipe Massa, então na Ferrari, era o favorito ao título de 2008 da F-1, mas ficou apenas um ponto atrás de Lewis Hamilton e amargou vice. Foto: Daniel Maurer/AP

A temporada 2008 da F-1 terminou com Hamilton à frente de Massa por apenas um ponto. O resultado do campeonato, contudo, tem sido contestado pelo brasileiro desde o início da semana por conta de uma declaração recente de Ecclestone, chefão da categoria naquela época.

O ex-dirigente admitiu no início de março, em entrevista a um site internacional, que considera Massa o campeão daquele ano porque Hamilton foi favorecido, sem intenção, por um dos casos mais rumorosos da história da F-1: a batida proposital de Nelsinho Piquet no GP de Cingapura, a 15ª de 18 etapas daquela temporada. O brasileiro havia acertado sua Renault no muro por ordem de Flavio Briatore, seu chefe, para beneficiar Fernando Alonso, o piloto número 1 da Renault naquele ano.

A estratégia deu certo e Alonso ficou com a vitória numa prova que era liderada por Massa. O brasileiro, pole position e favorito a vencer a corrida, foi prejudicado pela entrada do safety car na pista, por causa da batida intencional. Um ano depois, o caso foi revelado pelo pai de Nelsinho. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) investigou e puniu os envolvidos. Mas não reviu o resultado da prova, que teve Hamilton em 3º e Massa em 13º, sem somar pontos.

A regra da F-1 era de que, uma vez que o campeão da temporada fosse oficializado, não haveria retorno. A polêmica é que Ecclestone admitiu em março deste ano que ficou sabendo sobre a batida intencional ainda em 2008, após aquele GP. Na prática, ele poderia ter mudado o resultado do campeonato sem infringir nenhuma regra.

Confira os principais trechos da entrevista de Felipe Massa:

Qual foi a sua primeira reação ao ler a entrevista do Ecclestone?

Foi muito duro ler que o “dono da Fórmula 1″ na época disse que, na opinião dele, o Hamilton não tem o mesmo número de títulos (7) do que o Schumacher porque, em 2008, a corrida de Cingapura foi roubada. Na opinião dele, aquele título deveria ter sido meu. E que tanto ele quanto o Max Mosley (então presidente da FIA) sabiam da situação ainda em 2008. E não fizeram nada para não arriscar o nome da F-1. Isso é muito grave. Quem dita as regras e quem comanda é a FIA. Como é que o presidente da FIA sabia e não falou nada? Junto com o dono da categoria. Isso é muito injusto.

Você já disse que vai acionar a Justiça para tentar assegurar aquele título. Quais os próximos passos?

Não tenho conhecimento legal de como será feito, mas estamos atrás. Estamos estudando para saber o que podemos fazer e para que a Justiça seja feita. Já temos advogado e estamos estudando aqui e fora do Brasil para entender qual é o caminho mais preciso e correto. Precisamos entender por que aconteceram situações graves como esta em outros esportes e a Justiça foi feita, como no futebol. Teve um ano que a Juventus (da Itália) caiu para a Série B e perdeu o título, tem o caso do Lance Armstrong (ciclismo) e vários casos nas Olimpíadas de cassação de medalhas. Por que teve Justiça em outros esportes e não pode ter na Fórmula 1? Por que não pode? O que que é diferente na F-1?

O Ecclestone te procurou em algum momento nestes anos para conversar sobre este assunto?

Conversei com ele no Bahrein, logo depois que saiu a entrevista. Eu estava lá para o primeiro GP da temporada. E eu me encontrei com ele na casa do príncipe do Bahrein, no sábado à noite. Eu falei para ele: ‘quer dizer, então, que para você eu sou o campeão de 2008? Ele falou ‘sim’. E respondeu: ‘Mas eu estou tomando tanta porrada que é melhor não falar nada’.

Dividir o título com Hamilton seria algo aceitável para você?

É muito difícil saber o que pode acontecer. Mas eu acho que, se isso acontecesse, eu não poderia deixar de dizer que foi feito justiça. O importante é que seja feita a justiça.

Felipe Massa e Lewis Hamilton disputaram o título do campeonato de 2008 da Fórmula 1. Foto: Frank Augstein/AP

Você já falou com o Alonso ou com o Nelsinho Piquet sobre o assunto?

Eu conversei com o Nelsinho antes de tudo isso, em fevereiro de 2009, quando já tinha alguns rumores sobre o caso. Eu fui andar de kart com ele, estava no avião dele, e perguntei: ‘você bateu naquela corrida por querer? Fala a verdade, só entre nós’. E ele disse: ‘lógico que não, nunca que eu iria fazer isso’. Depois disso, nunca mais falei com ele.

Por coincidência, o atual chefão da F-1 é o Stefano Domenicali, que era o seu chefe na Ferrari em 2008. Você já conversou com ele sobre o assunto?

Já falei com ele sobre isso, sim. Na verdade, ele perdeu aquele título junto comigo. Era o primeiro ano dele como chefe da Ferrari. Falei com ele e com o Jean Todt. E o Stefano disse: ‘neste momento é importante estudar toda a situação’. E afirmou que foi muito grave o que o Ecclestone falou. Disse, enfim, que, antes de tomar qualquer decisão, é importante estudar tudo. Eu acredito que o Stefano, antes de ser um ‘irmão’ meu, ele também sentiu muito o que aconteceu.

Você conversou com a Ferrari depois das declarações do Ecclestone?

Ainda não. Até porque a Ferrari agora é uma Ferrari diferente da minha época. Mas, sem dúvida, eu espero uma ajuda deles porque não fui só eu quem perdeu o título. Eles também perderam. Eu espero a ajuda deles porque a Ferrari também perdeu com tudo isso. E um título faz muita diferença para qualquer equipe. Espero que a gente tenha uma ajuda conjunta, de todas as pessoas afetadas pela situação. Espero não estar sozinho nesta luta.

Vamos fazer um exercício de imaginação: se você tivesse sido campeão, sua vida seria muito diferente hoje?

É difícil dizer. Eu sou um cara muito grato por tudo que consegui na minha carreira. Não tenho frustração além desta, por ter sido algo roubado. Mas não tenho frustração por outras coisas da minha carreira. Sou um cara muito feliz, consegui muito mais do que imaginava. Não sei se tendo título mudaria minha alegria como pessoa ou como profissional. Sempre tentei respeitar as pessoas, tenho muitos amigos no automobilismo e na F-1. Sou embaixador da F-1, por sinal. Isso mostra a importância que isso tem. Mas é claro que um campeão é um campeão. O lado financeiro não me interessa neste caso, mas é claro que imagina os contratos que seriam feitos depois do título, pela importância que um campeão tem na F-1. Algumas coisas poderiam ter sido diferentes, mas nada que tire a minha alegria por tudo o que conquistei.

Mantendo esse exercício de imaginação, o que o título poderia gerado em termos de benefícios para o automobilismo brasileiro?

No final das contas, 15 anos depois, não estamos falando apenas de mim. No final, quem mais saiu perdendo fui eu. Mas tem muita coisa em volta. Estamos falando do que um título representa para um país, o que representa para a criação de novos pilotos, o que representa para o desenvolvimento do automobilismo de um país. É uma situação muito grave. Quantos pilotos entraram na Fórmula 1 depois que o Ayrton Senna conquistou títulos? Isso representa muito para um país apaixonado por automobilismo, um país que sofreu durante muito tempo depois da morte do Senna até ter um outro piloto com chances de disputar o título. Não tenho dúvida de que a falta do título (pelo resultado irregular em Cingapura) foi algo prejudicial para o automobilismo brasileiro. Imagina um título conquistado com uma vitória na última corrida, em Interlagos. Seria uma situação muito forte para o automobilismo brasileiro, para as crianças. Com certeza, o título, naquela situação, faria muito bem para o automobilismo brasileiro.