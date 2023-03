Massa repercute fala de ex-chefão da F-1 sobre perda do título de 2008 para Hamilton: ‘Terrível’

Felipe Massa se pronunciou sobre recentes declarações de Bernie Ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1, sobre a perda do título da categoria em 2008 para Lewis Hamilton. O brasileiro, então na Ferrari, viu o troféu de pilotos escapar na última curva no Grande Prêmio do Brasil, no Autódromo de Interlagos, quando o britânico da McLaren ultrapassou o alemão Timo Glock, da Toyota, e conquistou a posição necessária para somar seu primeiro título.

Aquela temporada foi recheada diversas polêmicas. A principal envolveu a Renault, Nelsinho Piquet e Fernando Alonso no Grande Prêmio de Cingapura, no episódio que ficou conhecido como “crashgate”. O brasileiro bateu propositalmente por ordens da equipe, paralisando a corrida com entrada do safety car, garantindo vitória do espanhol.

Em entrevista ao portal F1-Insider, Ecclestone revelou que ele e Max Mosley, então presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), souberam do “Crashgate” antes de vir à tona na imprensa, mas preferiram não interferir no campeonato. “Quisemos proteger a Fórmula 1 e salvá-la de um grande escândalo”, disse.

Bernie Ecclestone comandou a Fórmula 1 por décadas até vendê-la para a Liberty Media - 27/09/2019 Foto: Maxim Shemetov / Reuters

“Max Mosley e eu fomos informados durante a temporada sobre o que havia acontecido na corrida de Cingapura. Nelsinho Piquet havia confessado ao pai, Nelson, sobre a ordem da equipe de acionar o safety car para ajudar Alonso a vencer. Implorei ao Nelson para manter a história em segredo”, afirma Ecclestone.

Em suas redes sociais, Massa compartilhou a notícia e novamente lamentou o ocorrido e a perda do título, que poderia ter levado o brasileiro a um outro rumo na carreira. “Isso é terrível. Corta o meu coração completamente”, escreveu o piloto brasileiro.

Ecclestone ainda disse que “sente pena de Massa até hoje” e que, por isso, considera que Michael Schumacher é o único heptacampeão mundial, dado que Hamilton teria apenas seis. “Massa foi roubado nesse título. Hoje eu teria resolvido de forma diferente”, complementou.