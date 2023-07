Argentino Matías Rossi domina classificatório e faz sua primeira pole na Stock Car em Interlagos

Matías Rossi vai largar na ponta na quinta etapa da Stock Car em Interlagos. O piloto da Full Time foi o melhor no treino classificatório deste sábado, dia 9. Ele superou Felipe Baptista (KTF Sports), Gaetano Di Mauro (Full Time) e Ricardo Zonta (RCM), que completam as duas primeiras linhas de largada. É a primeira pole do argentino em quatro temporadas na modalidade.

O classificatório foi marcado pelo domínio de Rossi. Ele fez o melhor tempo nas três etapas (Q1, Q2 e Q3). Além disso, pilotos jovens conseguiram mostrar a força da nova geração da Stock Car, com bons tempos e garantindo posições na frente para a largada. Já os líderes decepcionaram e ficarão no meio do pelotão neste domingo. “É um trabalho espetacular da equipe Full Time. Viemos muito competitivos. Fazer a pole aqui é algo especial, como tive a oportunidade de vencer a corrida ano passado”, comentou Rossi após o classificatório.

É a quarta pole estrangeira na Stock Car em 44 anos de disputa. Antes de Rossi, dois argentinos tiveram o feito. Juan Manuel Silva, o Pato Silva, em parceria com Cacá Bueno, na Corrida de Duplas de 2014, e Néstor Girolami, em parceria com Ricardo Maurício na Corrida de Duplas de 2016. O sírio Raad Massouh foi o primeiro estrangeiro a fazer uma pole na modalidade. Ele largou na ponta em Brasília no ano de 1984, quando a modalidade tinha cinco anos de existência.

A primeira corrida está prevista para 13h40 deste domingo. A Stock Car é transmitida ao vivo pela Band (TV aberta), canais SporTV e BandSports (TV Fechada), além do canal oficial da categoria no YouTube.

Matías Rossi já havia feito o melhor tempo nos treinos de sexta-feira, 7. Neste sábado, ele dominou o classificatório. Foto: Duda Bairros/Stock Car

Full Time lidera Q1 com Gaetano Di Mauro e Matías Rossi

O grupo 1 teve a ausência de Felipe Fraga (Blau Motorsport), que disputa a IMSA no Canadá, e fez a última pole, em Cascavel (PR). Gaetano Di Mauro (Hot Car) foi um dos destaques, fazendo o melhor tempo do grupo 1. Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) e Thiago Camilo (Ipiranga Racing), líder e vice, respectivamente, da temporada não passaram para o Q2. Companheiro de Camilo e terceiro na classificação, César Ramos também não conseguiu avançar.

“Não conseguimos colocar o desempenho. Houve algo estranho com os carros da equipe, o melhor nosso foi 12º. O peso influenciou, mas ainda não sabemos o que aconteceu. Vamos estudar para fazer um trabalho amanhã (domingo)”, avaliou Casagrande.

Os melhores desempenhos vieram no grupo 2, e com soberania da equipe Full Time. O argentino Matías Rossi, que venceu a corrida em Interlagos na temporada 2022, conseguiu o melhor tempo no Q1, com 1m40s394. Ele já havia sido o mais veloz no treino de sexta-feira, com 1m40s250. O companheiro de Matías, Gianluca Petecof, também avançou. Ele fez o segundo melhor tempo.

Vencedor em Cascavel, Dudu Barrichello, também da Full Time, avançou ao Q2. O pai e colega, Rubens Barrichello, porém, não passou da primeira parte. “Torcendo para ele (Dudu) agora”, disse Rubinho, com sorriso no rosto apesar da própria classificiação ruim.

Matías Rossi acelera desde o início e garante melhor tempo também no Q2

O piloto argentino manteve o ritmo no começo do Q2, apostando em avançar para o top-6. A estratégia funcionou e Rossi seguiu ao Q3. Enzo Elias (Crown Racing) acelerou para fazer o segundo melhor tempo. Bruno Baptista (RCM), Felipe Baptista (KTF Sports) e Ricardo Zonta (RCM) também conseguiram boas marcas. O sexto foi Gaetano Di Mauro, que poupou os pneus, mas conseguiu fazer o suficiente para disputar a pole.

Sem nenhum top-5 do campeonato, Matías Rossi larga na frente

A disputa pela pole representou o equilíbrio da maior modalidade do automobilismo brasileiro. Todos os participantes foram pilotos que estão abaixo da quinta posição no campeonato. Melhor para Matías Rossi, que manteve o ritmo e fez grande volta para garantir a primeira colocação. Ele andou em 1m40s319. A volta foi perfeita, com o melhor tempo nos três setores da pista de Interlagos.

