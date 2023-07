Max Verstappen é pole na corrida sprint do GP da Áustria em dobradinha da Red Bull

A temporada 2023 da Fórmula 1 tem nome e sobrenome: Max Verstappen. Após garantir a pole para o GP da Áustria, o holandês largará à frente também na corrida sprint. Ele dominou a disputa deste sábado, 1º, com tranquilidade e cravou a melhor volta com o tempo de 1m04s440. Sergio Pérez terminou em segundo, com 1m04s993, e Lando Norris, da McLaren, veio logo atrás, registrando 1m05s010.

Assim como na classificação para corrida, Fernando Alonso ficou aquém das expectativas e largará apenas na sétima posição, uma à frente de seu companheiro de Aston Martin, Lance Stroll. A principal surpresa foi Nico Hulkenberg, que colocou a Haas em quarto lugar, apesar de ter atropelado um pneu em sua saída dos boxes, fato que será analisado pelos comissários. Esta foi a primeira pole de Verstappen em corridas sprint na temporada. No Azerbaijão, Charles Leclerc largou na frente. O vencedor, no entanto, foi Pérez.

Sobrando na temporada de 2023 da Fórmula 1, Verstappen não deu chance aos rivais na classificação para a corrida sprint da Áustria. Foto: Georg Hochmuth/APA/AFP

A Mercedes também levou o destaque negativo deste sábado. Lewis Hamilton saiu logo no Q1, com a 18ª posição. George Russell também sofreu com a pista e terminou no 15º lugar.

“O timing não estava certo. A corrida sprint realmente não importa de qualquer maneira. Vou apenas me divertir um pouco na parte de trás. É o que é. Eu realmente não sinto nada sobre isso”, disse Hamilton.

Os pilotos encontraram uma pista levemente molhada em Spielberg por causa das fortes chuvas que caíram na cidade no fim da noite de sexta-feira. Os comissários liberaram o uso livre de pneus, e a maioria optou pelos macios.

O ritmo foi forte, com os competidores se aproveitando da pista que havia secado com a pausa da chuva. Verstappen dominou do início ao fim e cravou a pole novamente com extrema facilidade, sem ser ameaçado pelo seu companheiro de equipe, Pérez. A Red Bull, dominante na temporada, garantiu a dobradinha.

Confira o grid da corrida sprint do GP da Áustria de Fórmula 1

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1m04s440

2. Sérgio Pérez (MEX/Red Bull), 1m04s993

3. Lando Norris (ING/McLaren), 1m05s010

4. Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1m05s084

5. Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1m05s136

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1m05s245

7. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1m05s258

8. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1m05s347

9. Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1m05s366

10. Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1m05s912

—————————————————

11. Alexander Albon (TAI/Williams), 1m06s152

12. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1m06s360

13. Yuki Tsunoda (JAP/Alpha Tauri), 1m06s369

14. Nyck de Vries (HOL/Alpha Tauri), 1m06s593

15. George Russell (ING/Mercedes), sem tempo

—————————————————-

16. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1m07s062

17. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1m07s106

18. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1m07s282

19. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1m07s291

20. Logan Sargeant (EUA/Williams), 1m07s426