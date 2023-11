Max Verstappen jâ se declarou fã do Vasco em uma live nos últimos dias e reafirmou seu interesse pelo clube cruzmaltino nesta quinta-feira, 16, em Las Vegas, onde será disputada a 21ª etapa da temporada 2023 da Fórmula 1.

Em entrevista à Band, Verstappen contou que acompanha futebol e, apesar da simpatia com o Vasco no Brasil, tem o PSV Eindhoven, da Holanda, como o seu clube do coração e revelou qual o seu segundo time.

“Eles vão me mandar uma camisa agora. Na próxima live, vou vesti-la. Definitivamente o PSV vem antes. De uma geral, no futebol internacional, depois vem o Barcelona. Só que as pessoas me perguntam para qual time eu torço no Brasil e depois vão perguntar qual meu time em outro país”, disse Verstappen.

O holandês explicou como escolheu o Vasco como seu time preferido no Brasil. Obviamente, a opção tem a ver com sua família. Verstappen namora Kelly Piquet, filha do tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet, vascaíno declarado.

“Gosto de assistir a jogos de todas as partes do mundo. E, claro, agora passo mais tempo no Brasil do que o normal. Você acaba conhecendo muita gente que é fã de futebol e tem seu time favorito. Depois de conversar com muita gente próxima a mim, chegamos à conclusão de que meu time favorito é o Vasco”, disse Verstappen.

O tricampeão também falou que acompanha todos os tipos de partida, independentemente se valem título. “Claro que depende do horário, mas assisto a todos os tipos de jogos (importantes ou não). Quando é interessante e divertido, eu assisto”, pontuou.

Por fim, Verstappen brincou sobre por qual nome seria conhecido caso fosse jogador de futebol. “Não sou bom (jogando futebol). Se fosse bom seria o Maxinho ou algo tipo”, falou em tom bem-humorado em menção ao sufixo “inho”, comumente usado por jogadores brasileiros, como Ronaldinho.