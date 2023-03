Max Verstappen tem problema estomacal e adia viagem para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1

Vencedor do GP do Bahrein, a primeira etapa desta temporada, Max Verstappen teve de adiar sua viagem para Jeddah, onde será disputado o GP da Arábia Saudita, por causa de um problema estomacal. Com isso, o holandês da Red Bull não participa das coletivas de imprensa desta quinta-feira, mas, de acordo com publicação feita por ele nas redes sociais, deve chegar a tempo dos treinos livres na sexta.

“Sentindo-me bem novamente, depois de alguns dias sem estar em forma por causa de um problema estomacal”, escreveu o atual campeão da F-1. “Infelizmente, portanto, tive que adiar meu voo por um dia. Então, não estarei aí até sexta-feira. Vejo vocês em Jeddah!”, completou.

Max Verstappen iniciou a temporada vencendo o GP do Bahrein. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Pouco após a publicação feita por Verstappen, a Red Bull se manifestou sobre o assunto e disse que o piloto foi liberado das coletivas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). “Max tem sofrido de uma doença estomacal ao longo dos últimos dias, e em acordo com a Fia, não estará presente nesta quinta-feira. Melhoras, Max”, diz o comunicado.

Campeão das duas últimas temporadas, Max Verstappen deu mostras de que brigará novamente pelo título neste ano. No GP do Bahrein, foi o pole position e venceu a corrida, em uma dobradinha com o companheiro Sérgio Pérez. Fernando Alonso, da Aston Martin, foi o terceiro.

O GP da Arábia Saudita começa com treinos livres, a partir das 10h30 (de Brasília), na sexta-feira. O treino classificatório está marcado para as 14 horas de sábado e a corrida para o mesmo horário, no domingo.