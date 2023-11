Verstappen vence o GP de Las Vegas de F-1 e empata número de vitórias com Vettel

Max Verstappen venceu o Grande Prêmio de Las Vegas, neste domingo, dia 19. O piloto holandês largou da segunda posição, mas assumiu a liderança logo no início. Ele conquistou a 18ª vitória na Fórmula 1 em 2023, elevando seu recorde pessoal para 53. Charles Leclerc, da Ferrari e Sergio Pérez, da Red Bull, completam o pódio. Esta foi a penúltima corrida do calendário do circuito da temporada 2023.

Agora, Verstappen se iguala a Sebastian Vettel na lista de maiores vencedores do campeonato automobilístico. O piloto holandês disse que a corrida foi difícil, que tentou forçar na largada, mas acabou perdendo aderência e ficando atrás. “A corrida já estava movimentada, e o DRS estava muito forte. Mesmo quando você assumia a posição, o cara atrás de você poderia retrucar. Não é ideal carregar danos, mas felizmente ainda conseguimos vencer”, destacou.

O tricampeão mundial de Fórmula 1, largou da segunda posição no Grande Prêmio de Las Vegas de 2023, mas assumiu a liderança logo no início. Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP

Leclerc largou na pole position e liderou a maior parte da corrida, mas foi superado por Max Verstappen. Em uma manobra decisiva, na última volta, o monegasco assumiu a frente de Pérez o deixou na terceira posição. “Que corrida! Honestamente, aproveitei muito. Estou desapontado por estar em segundo, mas é o melhor que podíamos fazer”, disse.

Pérez explicou que o ritmo do carro estava bom no primeiro stint, mas que ele não conseguiu se distanciar de Leclerc, que liderava a corrida. O mexicano também destacou a dificuldade de lidar com as rajadas de vento na reta principal. “No fim, com Charles, eu não estava esperando por ele, estava 0s7 atrás”, disse.

Confira a classificação final GP de Las Vegas

