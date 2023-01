McLaren anuncia data de lançamento do carro para a temporada 2023

O novo carro da McLaren para a temporada 2023 já tem data para ser apresentado: 13 de fevereiro. A escuderia, que terminou o Mundial de Construtores de 2022 em quinto lugar, no entanto, não quis saber de holofotes e anunciou o lançamento por meio de um post nas redes sociais.

Em 2023, a equipe terá como pilotos o inglês Lando Norris e o estreante australiano Oscar Piastri. A expectativa com o novo modelo é de uma temporada onde o time possa realmente brigar pelas primeiras posições.

Aposta dos dirigentes da McLaren, Piastri não esconde o seu entusiasmo com a chance de correr no circo da Fórmula 1 para poder mostrar todo o seu potencial na categoria.

Mclaren confirmou lançamento do carro de 2023 para o dia 13 de fevereiro Foto: (AP Photo/Charlie Neibergall, File)

“Estou ansioso para mostrar o que tenho, mas também, sem dúvida, haverá coisas para aprender ao longo do caminho. Lando é um ótimo piloto e acho que teremos ótima relação de trabalho”, afirmou o piloto.

O time inglês é o quinto a definir a apresentação do MCL37, que vai contar com o motor Mercedes. Pela programação, a Alpha Turi é a primeira a abrir as atividades de lançamentos dos carros. O evento está marcado para o dia 11 de fevereiro, dois dias antes da McLaren. Na sequência, Alpine, Aston Martin e Ferrari também tem seus lançamentos de carros agendados.