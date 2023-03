Mercedes espera destronar a Red Bull como campeã na Fórmula 1 com seu carro redesenhado

Houve um período durante sua sequência recorde de oito campeonatos mundiais consecutivos de 2014 a 2021 em que a Mercedes parecia imbatível. No entanto, quando novas regras foram introduzidas na Fórmula 1 no ano passado, mudando os designs dos carros para proporcionar melhores corridas, as perspectivas da Mercedes mudaram de forma impressionante. A equipe não conseguiu se ajustar às novas regras, assim como as rivais Red Bull e Ferrari, deixando-a incapaz de competir regularmente por vitórias.

Foi um dia que Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes, sempre soube que chegaria. “Todos os anos, quando tivemos sucesso, discutimos que, eventualmente, teríamos dificuldades”, disse ele. “Não há time esportivo no mundo que tenha vencido todas as competições que participou. Esse momento chegou no ano passado e foi difícil.”

A Mercedes terminou o ano de 2022 em terceiro lugar na classificação, vencendo apenas uma corrida e terminando a 244 pontos atrás da equipe campeã, a Red Bull, que venceu 17 corridas. Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, passou uma temporada inteira sem vencer uma corrida pela primeira vez em sua carreira na Fórmula 1.

Toto Wolff, chefe da Mercedes, afirma ter solucionado problemas do carro da equipe da última temporada. Foto: Hamad I Mohammed/Reuters

A experiência levou Hamilton a ser mais cauteloso sobre suas chances de entrar em sua 11ª temporada com a Mercedes. “Eu não diria que sou otimista como no ano passado”, disse Hamilton. “Eu diria apenas mais cauteloso. O que for que enfrentemos, temos a melhor equipe para lidar com isso.”

O principal problema que a Mercedes enfrentou no ano passado foi um fenômeno chamado porpoising, em que o carro salta ao atingir altas velocidades devido à interrupção do fluxo de ar ao passar por baixo do veículo. Foi algo que todas as equipes enfrentaram, mas a Mercedes lutou mais, até mesmo levantando questões de segurança depois que Hamilton relatou dores nas costas e dores de cabeça por causa do salto.

Mas, à medida que a Mercedes fazia alterações no design do carro no meio da temporada para resolver o problema, mais problemas surgiram. Um dos maiores problemas era o equilíbrio do carro nas curvas, dificultando a confiança dos pilotos ao forçar o limite.

George Russell, companheiro de equipe de Hamilton, disse que queria “mais consistência e um carro mais previsível” da Mercedes nesta temporada. “Se você pudesse escolher um equilíbrio que menos gostaria de ter, o W13 provavelmente o tinha”, disse Russell sobre o carro do ano passado.

Lewis Hamilton terminou a última temporada sem nenhuma vitória pela Mercedes. Foto: Frank Augstein/AP

Hamilton pediu à equipe que se concentrasse em melhorar cada elemento do carro, “desde a ponta traseira até a ponta dianteira”. Ele disse que o W13 “não se comportou como um carro de corrida deveria”, levando a uma pressão por mudanças na nova temporada. Isso incluiu uma carroceria revisada na parte traseira do carro, bem como designs de suspensão dianteira e traseira completamente novos.

Mas a Mercedes não quis desfazer todo o seu trabalho com o modelo de 2022. A equipe fez grandes melhorias no fim da temporada, permitindo terminar em primeiro e segundo lugar na penúltima corrida no Brasil, derrotando Red Bull e Ferrari.

Mike Elliott, diretor técnico da Mercedes, disse que havia “muita coisa boa no carro” que ele queria levar para 2023, principalmente sua confiabilidade e desempenho consistente em longas passagens nas corridas. “Se rasgarmos tudo e começarmos de novo, você vai começar mais para trás”, alertou.

Embora muitas das mudanças técnicas feitas para o carro deste ano estejam escondidas sob a carroceria, havia uma diferença muito visível: o esquema de pintura ou, em muitos lugares, a falta de um.

Carro da Mercedes em 2023 utiliza a cor preta para solucionar problema de peso. Foto: Mercedes/Divulgação

O peso era um grande problema para as equipes sob os novos regulamentos. Devido aos requisitos de segurança aprimorados e pneus mais pesados, muitos carros ficaram acima do peso mínimo de 798 kg (1.759 libras) durante o ano passado, custando-lhes tempo de volta.

Para tentar economizar peso, algumas equipes removeram a pintura de partes de seus carros, expondo a fibra de carbono preta. Mas a Mercedes levou isso ao extremo com seu novo carro. A equipe mudou seu esquema de pintura de prata para preto, para que pudesse expor mais carbono facilmente sem afetar o design geral da pintura. Apenas o nariz, o cockpit e a tampa do motor são pintados de preto, combinando com a fibra de carbono preta em outros lugares.

“Tentamos descobrir onde podemos espremer cada grama”, disse Wolff. “Não há toneladas de peso que você possa economizar na pintura, mas mostra a intenção do que fazemos.” Também prestou homenagem à origem do apelido da Mercedes como Silver Arrow, quando a tinta branca foi raspada de seus carros de corrida em 1934 para atender ao limite de peso para uma corrida, expondo o chassi prateado.

Hamilton disse que ficou feliz porque o problema de peso da Mercedes foi levado a sério e que, embora preferisse a pintura preta à prata, a cor não importava para ele. “É tudo para o desempenho”, disse ele. “Não é necessariamente como parece. É sobre o quão rápido isso acontece.”

Hamilton busca seu oitavo mundial de pilotos nesta temporada da Fórmula 1. Foto: Hamad I Mohammed/Reuters

Hamilton renovará sua candidatura ao oitavo campeonato de pilotos este ano. Embora esperasse que a Mercedes fosse rápida o suficiente para competir com a Red Bull e a Ferrari desde a primeira corrida, ele queria reservar o julgamento até dirigir na pista. “Não é até colocarmos o carro na estrada e descobrirmos o que ele está fazendo e onde estão as limitações, que podemos dirigir o leme e desenvolver nessa direção”, disse. “Mas o melhor é que temos dois pilotos fortes, então ficará claro imediatamente se houver problemas. Os caras entendem muito mais de carro para saber lidar com isso. Estou animado.”

Max Verstappen, que venceu 15 corridas pela Red Bull no ano passado, esperava que a Mercedes representasse uma séria ameaça à sua defesa do campeonato, que começa neste domingo no Bahrein. “Eles serão nossos principais rivais, mas também acho que a Ferrari será forte”, disse. “A Mercedes mostrou, é claro, nos últimos anos que sempre foi muito, muito forte. Eles têm um bom grupo de pessoas.”

Mas Wolff disse que a Mercedes precisa “provar isso por nós mesmos” e mostrar que a equipe “tomou as decisões certas” durante o inverno para criar uma luta competitiva pelo campeonato. “Eu adoraria lutar lá na frente”, disse. “Isso é bom para a Fórmula 1. É isso que a torna tão agradável”.