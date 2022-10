Mercedes, de Hamilton, promete um carro bem melhor em 2023: ‘Já sabemos o que temos de fazer’

Campeã do Mundial de Construtores nos últimos oito anos, a equipe Mercedes foi a grande decepção da atual temporada da Fórmula 1, na qual chega nas últimas quatro corridas 67 pontos atrás da Ferrari e 165 distantes da Red Bull. Depois de prometer ajustar o W13 após começo ruim, a escuderia jamais conseguiu ser competitiva e agora fala em um 2023 “bem melhor.”

De acordo com o diretor técnico Mike Elliott, os trabalhos são incessantes para dar um carro de excelência para Lewis Hamilton e George Russel em 2023. “Estamos trabalhando bem no carro do próximo ano. Querem saber quanta performance vamos encontrar, mas não vou dar um número, porque isso seria revelar muito, mas acho que está dentro dos limites do que é possível encontrar”, seguiu, um tanto misterioso.

Depois de alternar algumas corridas com chances de pódio e outras para trás da turma da frente, com Hamilton reclamando de ajustes, de decisões de troca de pneus e até de lentidão nas redes, Elliot garantiu que tudo foi avaliado e a solução está prestes a ser apresentada.

“Houve corridas este ano onde estivemos muito perto. Na verdade, nosso desempenho de corrida tem sido bastante decente em várias corridas. Mas houve corridas em que estivemos longe. Estamos tentando entender isso e acho que já sabemos o que fazer”, garantiu.

Apesar de já ter a cabeça em 2023, Mike Elliot ainda não desistiu de fechar a atual temporada com um resultado melhor e, quem sabe, um ‘pódio’. Russell ocupa atualmente a quarta colocação do Mundial de Pilotos, com 207 pontos, diante de 252 de Charles Leclerc, da Ferrari, e 253 de Sérgio Perez. Atrás apareceu Carlos Sainz, com 202, e Lewis Hamilton, com 180.