Mesmo sem vitória, Felipe Fraga é o maior pontuador e assume vice-liderança da Stock Car

A vitória escapar de Felipe Fraga mais uma vez na Stock Car pode parecer um drama. O piloto da Blau Motorsport fez a terceira pole do ano, no sábado, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), mas foi superado por Daniel Serra, da Eurofarma, no domingo. Ainda assim, o desempenho em toda a etapa garantiu ao campeão de 2016 a vice-liderança do campeonato.

Fraga já havia feito duas poles na temporada, em Cascavel (PR) e Buenos Aires. Nas duas etapas, porém, a vitória escapou. Neste domingo, o mesmo roteiro. Entretanto, tudo parece medido para o piloto, que dizia que o objetivo era pontuar o máximo possível e encostar no líder Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel. E isso deu certo. Fraga começou a etapa em sexto no campeonato e terminou em segundo, com 30 pontos a menos que Casagrande.

Além da pole, Fraga levou pontos pela volta mais rápida da etapa. Na corrida 1, ele ficou em segundo. Na segunda prova, foi o quarto. Tudo isso o faz ficar esperançoso para as próximas duas e últimas etapas, mesmo sem vitória. “Meu objetivo era chegar mais no Gabriel, que é líder. Lógico que a gente quer ganhar a corrida. Mas, se for para ficar em segundo até o final do ano, mas chegar no P1 do campeonato, é o objetivo”, afirmou.

Felipe Fraga sai de Velocitta como o maior pontuador da etapa e na vice-liderança do campeonato. Foto: Marcelo Machado De Melo

Ricardo Maurício e Daniel Serra garantem liderança da Eurofarma

No campeonato de equipes, a Ipiranga Racing chegou a Mogi Guaçu com a liderança. Depois da dobradinha de Daniel Serra e Ricardo Maurício, a Eurofarma superou a adversária por um ponto, chegando a 419. Vencedor da corrida 1, Daniel Serra avalia que a vitória veio na harmonia entre o que aconteceu na pista e nos boxes: “Combinação de performance com estratégia. Paramos na hora certa. Enquanto estávamos na pista, corremos muito rápido. Equipe fez um pit-stop perfeito. Voltamos em primeiro. No final, ainda teve um sufocozinho com safety car, mas deu tudo certo”.

As duas últimas etapas serão de melhor ânimo para a equipe depois das vitórias. É o que projeta Ricardo Maurício, vencedor da corrida 2, em cima de Felipe Massa, da Lubrax Podium. “Positivo demais duas vitórias para a equipe. Não poderia ter terminado melhor. Um alívio, porque vínhamos de resultados não muito bons. Se colocamos o carro na pista e não vai bem, é difícil desenvolver. Agora dá um ânimo para tentar terminar a temporada com mais pódios”, comemora.

Massa faz terceiro pódio e mostra que entendeu dinâmica da Stock Car

Felipe Massa por pouco não conseguiu a liderança da segunda prova deste domingo. Ele ficou em segundo, atrás de Ricardinho. Foi o terceiro pódio do piloto desde que ele chegou à categoria, em 2021. Os outros dois também foram nesta temporada. Massa mostra que finalmente encontrou uma adaptação e conforto no carro da Stock Car. “Primeira corrida com o quinto lugar, foi uma grande estratégia. Na segunda, largamos em quinto e chegamos em segundo. Mostra que fizemos um trabalho eficiente. Pronto para, quem sabe, mais ótimas duas corridas e preparar melhor para o ano que vem”, avalia.

A Stock Car volta com a penúltima etapa em Cascavel (PR) em 26 de novembro. Depois, a etapa final ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Classificação do campeonato