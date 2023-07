Mick Schumacher pilota Mercedes do pai e usa seu macacão em festival de automobilismo; veja vídeo

Mick Schumacher, piloto da Fórmula 1, viveu um momento especial neste fim de semana. No Festival de Velocidade de Goodwood, que acontece anualmente no Reino Unido, ele guiou a Mercedes W02 que seu pai usou na temporada de 2011 da categoria. Além disso, também utilizou uniforme e capacete de Michael Schumacher, que está internado desde 2013 após acidente enquanto esquiava e do qual nunca se recuperou.

Assim como o seu pai, o piloto de 24 anos construiu uma carreira no automobilismo. Após duas temporadas como titular da Haas na Fórmula 1, Mick assumiu o posto de piloto reserva da Mercedes após as saídas de Nyck de Vries, que se tornou piloto titular da Alpha Tauri, e Stoffel Vandoorne, reserva da Aston Martin. Foi por meio da equipe britânica que ele pôde homenagear o pai.

A informação da homenagem foi dada na última semana, quando a Mercedes publicou fotos do piloto com o capacete que Schumacher utilizou em seus anos na escuderia. “Apenas experimentar esta geração de carros já seria especial. Saber que ele (Michael Schumacher) pilotou este carro o torna ainda mais especial, e muitas emoções virão”, afirmou o piloto, antes do Festival.

Na pista, Mick conduziu a W02 pelo circuito de Goodwood e fez alguns “zerinhos” com o veículo ao longo da pista. “Tive a sorte de dirigir um de seus carros da Benetton e algumas das Ferraris pelas quais ele correu. Mas esta será a primeira vez ao volante de um Mercedes”, afirmou o piloto.

O W02 foi o segundo carro projetado e construído pela Mercedes após a equipe ter sido comprada em 2009. Ele foi pilotado por Michael Schumacher, na reta final de sua carreira após retornar da aposentadoria, e por Nico Rosberg, campeão mundial de 2016. Com o veículo, a Mercedes terminou a temporada na quarta posição do campeonato.

Schumacher defendeu a Mercedes na reta final de sua carreira. Foto: Daniel Munoz/Reuters

Acidente de Schumacher

Em 29 de dezembro de 2013, Michael Schumacher sofreu um acidente enquanto esquiava na estação de Meribel nos Alpes franceses. O alemão estava em uma área perigosa não demarcada entre duas pistas. Ele usava capacete, mas bateu a cabeça e sofreu um grave traumatismo craniano que o deixou em coma por meses.

Em junho de 2014, o ex-piloto acordou do coma e foi transferido para outro hospital, saindo de Grenoble para Lausanne, na Suíça. Em setembro do mesmo ano, Schumacher deixou o hospital para continuar com o tratamento em sua casa, em Lake Geneva, na Suíça, onde foi montada uma UTI.

Sem detalhes dos médicos e dos familiares, Schumacher passou a ser cuidado pela mulher e por uma equipe médica. Sempre houve esperança de sua recuperação. Havia uma expectativa que a família do alemão se mudasse para Mallorca, na Espanha, mas isso não aconteceu. Recentemente, o Estadão publicou o que se sabe sobre Schumacher desde o seu acidente.