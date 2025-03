Netflix divulga prévia de ‘Drive to Survive’ com reação de chefe da Mercedes com Hamilton na Ferrari

A ida de Hamilton à Ferrari foi sacramentada na última temporada, mas desde 2023 o nome do piloto já era vinculado à escuderia italiana. À época, Wolff afirmou que as partes discutiam uma renovação contratual e tratou como natural as especulações a respeito do futuro da estrela, visto que entraria em seu último ano do vínculo com a Mercedes.

Na série Drive To Survive, que mostra os bastidores da Fórmula 1, com a vida dos pilotos e “chefões” das equipes, um dos episódios irá tratar sobre saída de Hamilton. No pequeno trecho, divulgado pela Netflix nesta terça-feira, Wolff é pego de surpresa pela decisão do piloto britânico.