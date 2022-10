O que Verstappen precisa fazer para ser campeão da F-1 no GP do Japão, neste domingo

Continua após a publicidade

Max Verstappen tem mais uma chance de garantir o bicampeonato mundial de Fórmula 1. Neste fim de semana, o circo da categoria máxima do automobilismo desembarca no Japão, em Suzuka. Após duas temporadas sem corridas no país asiático por causa da pandemia de covid-19, os principais pilotos do mundo voltarão a desfrutar de uma das pistas mais icônicas do calendário, que já coroou Ayrton Senna três vezes campeão (1988, 1990 e 1991).

O holandês não tem missão das mais tranquilas em Suzuka e terá de obter um feito inédito, dado que jamais venceu no Japão. Após um fim de semana com desempenho abaixo do esperado no Grande Prêmio de Cingapura, em que terminou na modesta sétima posição, Verstappen pode depender novamente de uma combinação de resultados para garantir o troféu faltando ainda quatro corridas para o término da temporada 2022 (EUA, México, Brasil e Abu Dabi).

Para Verstappen ganhar o seu segundo título mundial basta chegar em primeiro no GP do Japão e marcar a volta mais rápida. O piloto da Red Bull soma atualmente 341 pontos. A distância para o vice-líder Charles Leclerc, da Ferrari, é de 104 pontos, enquanto para o mexicano Sergio Pérez, companheiro na escuderia austríaca, a diferença é de 106 pontos.

Max Verstappen pode conquistar o bicampeonato da Fórmula 1 neste domingo. Foto: Edgar Su/ Reuters

Restando 112 pontos em disputa após a corrida em território nipônico, Verstappen precisa somar no Japão oito pontos a mais que Leclerc e seis a mais do que Pérez. Diante dos números e circunstâncias, o título do holandês é iminente, aberta uma contagem regressiva para a conquista em uma temporada em que foi soberano nas corridas, com marcas impressionantes, sem deixar qualquer sombra ou resquício de dúvida sobre sua qualidade, como em 2021, quando bateu o heptacampeão Lewis Hamilton em uma disputa envolta em muita polêmica.

VERSTAPPEN É CAMPEÃO SE:

Ganhar a corrida e marcar a volta mais rápida;

Ganhar a corrida, Pérez ficar em 2º e Leclerc em 3º;

Ficar em 2º (com ou sem volta mais rápida), Pérez em 4º e Leclerc em 5º;

(com ou sem volta mais rápida), Pérez em 4º e Leclerc em 5º; Ficar em 3º (com volta mais rápida), Pérez em 5º e Leclerc em 6º;

Ficar em 3º, Pérez em 6º e Leclerc em 7º;

Ficar em 4º (com ou sem volta mais rápida), Pérez em 7º e Leclerc em 8º;

Ficar em 5º (com ou sem volta mais rápida), Pérez em 8º e Leclerc em 9º;

Ficar em 6º (com volta mais rápida), Pérez em 9º e Leclerc em 10º;

Ficar em 6º, Pérez em 9º e Leclerc não pontuar.

Verstappen soma na temporada impressionantes 11 vitórias. Ele só terminou fora do lugar mais alto do pódio em apenas seis oportunidades. Em Suzuka, o piloto holandês jamais ganhou uma corrida. Em cinco provas disputadas, sua melhor posição foi um segundo lugar (2016 e 2017). Na sua estreia na pista asiática, ficou em 9º, em 2015. Em 2018, foi ao pódio, em 3º. E na última edição da prova, em 2019, não completou.

GP DO JAPÃO DE FÓRMULA 1

Madrugada de quinta para sexta-feira

0h - Treino Livre 1 - BandSports

3h - Treino Livre 2 - BandSports

Madrugada de sexta para sábado

0h - Treino Livre 3 - BandSports

3h - Treino classificatório - Band e BandSports

Madrugada de sábado para domingo

