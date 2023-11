Parceiro de Massa na Stock Car, Julio Campos projeta melhora em 2024: ‘Não estamos felizes’

Com o fim da temporada da Stock Car, a disputa pelo título começa a tomar forma definitiva. Por outro lado, para quem não tem chances de sair campeão, resta fazer o melhor desempenho e projetar o próximo ano. É o caso da dupla da Lubrax Podium, Felipe Massa e Julio Campos. Ambos tiveram problemas na adaptação dos carros com a mudança dos pneus na categoria, mas já esperam um 2024 mais competitivo.

Massa é 14º na classificação, com 157 pontos. Campos está em 17º, com 126. O desempenho melhorou nas últimas etapas, quando a equipe conseguiu acertar o carro. Na última disputa, em Velocitta, o ex-Fórmula 1 fez o quinto lugar na corrida 1, seguido de um pódio na segunda colocação na prova complementar. Já o dono do carro número 4 ficou em sexto na corrida 1 e sétimo na segunda parte.

Felipe Massa teve, neste ano, os primeiros pódios desde que chegou na categoria, em 2021. Julio Campos, maior recordistas de pódio em Cascavel, onde a Stock Car corre neste final de semana, não conseguiu ficar no top-3 em nenhuma prova da temporada. Faltando duas etapas para o fim, ele espera que ainda consiga vitórias.

“Esperamos que só melhore. Precisamos dessas etapas. E isso é levar para o ano que vem e ver se vamos ter que fazer mudanças, para ter um carro competitivo no ano inteiro. Se tivéssemos o ano todo um carro como foi na última etapa, estaríamos os dois brigando pelos pontos do campeonato. É o que a gente quer. Não só fazer número”, comentou Julio Campos ao Estadão Esporte Clube.

A evolução foi também uma adaptação. Neste temporada, a Stock Car trocou os pneus Pirelli pela sul-coreana Hankook. Depois de um incêndio na principal fábrica da empresa, o composto das rodas mudou, o que prejudicou os carros da Lubrax, na análise de Campos. “Em Tarumã, eu larguei em terceiro, com o composto antigo ainda. Depois disso, a gente tinha problemas em gerar grip em curvas, passando de segunda para a terceira marcha. Na última corrida, sentimos um carro muito melhor. Ainda não 100% como gostaríamos. Não dá para falar que a gente está feliz (com os resultados do ano)”, relata o piloto, que conclui: “Aqui (em Cascavel), temos chances de brigar por boas posições. Minha ideia é estar aqui para brigar por pódio e vitória”.

Apesar da temporada irregular, a expectativa é totalmente possível de realizar. Campos é o recordista de pódios em Casacavel, com seis vezes entre os três primeiros. “Tem um cuidado especial. A curva 1 de Cascavel é a mais legal dos autódromos brasileiros. É muito rápida, tem um grau de inclinação. É uma pista que me dou muito bem”, comemora.

O pódio da última rodada empolga Massa, que concorda com a melhora. “Foi uma etapa muito boa em relação a resultado e, principalmente, a desempenho dos nossos carros. O trabalho foi muito bem feito e o objetivo é seguirmos assim até o fim da temporada, já começando a pensar também no ano que vem”, disse o ex-Fórmula 1.

‘Logicamente, ele merece’, diz Campos sobre Mundial de F-1 de Massa

A relação dos pilotos é antiga. Eles começaram juntos no kart, por volta dos 10 anos de idade. Cada um seguiu uma trajetória no automobilismo, mas o traçado da vida os colocou novamente lado a lado. “Para mim, é estar com o cara que foi meu parceiro desde criança. Tem toda parte que ele traz de conhecimento da Fórmula 1. São coisas fora da realidade das outras categorias. É uma bagagem muito grande”, contou Campos.

O piloto não fica alheio a disputa de Massa pelo reconhecimento do título do Mundial de F1 de 2008. Na época, Massa perdeu o campeonato para Lewis Hamilton. Entretanto, após novas descobertas sobre o escândalo do GP de Cingapura daquele ano, com batida proposital da Renault de Nelsinho Piquet a pedido da escuderia, Massa reclama pelo título na Justiça.

“É algo de esperar para o que vai acontecer. A gente tem as nossas opiniões. A gente, como brasileiro, vai estar sempre do lado dos nossos. Fica complicado sair do que todo mundo que entende de automobilismo pensa. Ele contando para mim, especificamente, todo jeito que aconteceu, como foi exatamente... a gente acha que logicamente ele merece. Então, estamos na torcida, como todos que entendem, que dê certo” argumentou.

Veterano quer mais uma década na categoria

Piloto da Stock Car desde 2010, Julio Campos não vê a reta final da carreira ainda. Em 2023, ele também disputou a Nascar Brasil e a Endurance Brasil. “Minha vida 100% voltada a corrida”. Ele espera pelo menos “mais oito a dez anos de corrida” e torce para que seja na Stock Car. A modalidade, para Campos, evolui a cada ano, inclusive como atração para jovens pilotos que não enxergam sucesso apenas na F1.

“Os pilotos da minha geração tentavam muito ir para a F-1. Hoje em dia, a molecada de 15, 16, 17 anos, já tenta Stock Car. Então a modalidade virou uma realidade desde criança. É legal ver o quanto a Stock Car cresceu para a juventude. É uma categoria cada vez maior. A pandemia acabou atrasando a entrada do carro novo. O que precisamos é isso. O pessoal está fazendo uma gestão muito boa. É muita tecnologia que vem para o carro, o público interagir mais. Aproveitamos para fazer o que gostamos e vivemos disso”, refletiu.

Stock Car em Cascavel

A classificação que vai determinar o penúltimo pole do ano está marcada para 13h30, neste sábado. A etapa decisiva em Cascavel larga com a corrida 1 a partir de 13h40 de domingo, enquanto a última prova do cronograma está marcada para 14h20, sempre com 30 minutos mais uma volta.

A Stock Car tem transmissão ao vivo pela Band (TV aberta), SporTV e BandSports (TV fechada), além dos canal oficial da categoria no YouTube e, a partir deste fim de semana, também pelo Canal Goat.