Líder da Fórmula E gosta de churrasco e tem em Ayrton Senna um dos ídolos no automobilismo

O alemão Pascal Wehrlein lidera o campeonato mundial de Fórmula E após três corridas. Na Arábia Saudita, o piloto da Porsche venceu as duas provas e mostrou ser um dos mais bem adaptados à terceira geração de carros elétricos da categoria, cujo foco é a sustentabilidade e recuperação de energia.

No dia 25 de março, a F-E desembarca em São Paulo para cumprir a sexta etapa da temporada. Em entrevista, Wehrlein contou ao Estadão que voltar a uma churrascaria é o que mais lhe empolga para vir ao Brasil.

“Eu estive em São Paulo duas vezes. Gostei muito da pista (Interlagos), da cidade e da comida. Nós fomos a uma churrascaria, uma ou duas vezes. Eu vivi bons momentos no Brasil. Estou feliz por voltar a São Paulo com a Fórmula E”, disse Wehrlein.

Pascal Wehrlein ganhou as duas provas na Arábia Saudita. Foto: FIA Formula E

O piloto alemão esteve em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, em duas oportunidades, ambas como piloto da Fórmula 1. Em 2016, pela Manor, terminou no modesto 15º lugar. No ano seguinte, conduzindo o carro da Sauber, a colocação não foi muito diferente, 14º.

Além da comida brasileira, Wehrlein também afirmou que compartilha com a maioria dos pilotos a figura de Ayrton Senna como grande inspiração dentro das pistas. “Eu entendo que todos os pilotos se inspiram em Ayrton Senna e querem ser como ele”, afirmou.

Sem espaço para progredir na Fórmula 1, Wehrlein partiu para a Fórmula E. Em quatro temporadas, os resultados não têm sido muito satisfatórios. A primeira vitória só veio em 2022, no México. Neste ano, no entanto, o cenário se mostra promissor.

Wehrlein entende que está cedo para apontá-lo como favorito ao título, mas considera que não é cedo para sonhar em ser campeão. Ao seu lado, como companheiro de equipe, tem o português António Félix da Costa, vencedor da temporada 2019-20, a quem julga ser o parceiro mais competente que já teve.

“Nunca é cedo para começar a sonhar. Mas tem muitas corridas ainda pela frente. Acabamos de começar a temporada. Definitivamente, o objetivo é lugar pelo título do campeonato, mas ainda é cedo (para dizer que vamos brigar pelo título)”, considera Wehrlein.

As próximas três corridas acontecem em países que nunca abrigaram uma prova da Fórmula E. No dia 11 de fevereiro, a categoria vai à Índia, na cidade de Hyderabad. Em seguida, embarca para a Cidade do Cabo, na África do Sul. A prova está agendada para 25 de fevereiro. Por fim, o E-Prix de São Paulo, cuja prova acontece no Complexo do Anhembi.

“A minha preparação se baseará em usar os simuladores. A gente faz uma checagem das condições da pista para verificar o balanço do carro e fazer outros ajustes para ficar confortável no carro. Eu espero que as próximas provas tenham muito sucesso para continuarem no calendário. Eu terei muito trabalho, com esses últimos resultados, queremos persistir com boas performances”, completou Wehrlein.

INGRESSOS

Os ingressos para acompanhar o E-Prix de São Paulo já estão à venda. O valor das entradas está entre R$ 300 e R$ 350, sendo que também podem ser adquiridas meias-entradas. A classificação etária do evento é de 16 anos. Todos os menores devem estar acompanhados de um adulto.

Os ingressos para todos os setores estão disponíveis para aquisição por meio do site https://www.eventim.com.br/artist/formulae-sp/.

