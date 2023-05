Sergio Pérez comemora vitória ‘apertada’ e Max Verstappen questiona decisão da Red Bull

A Red Bull parece estar correndo em uma categoria à parte. A escuderia não encontrou dificuldade para firmar mais uma dobradinha. Sergio Checo Pérez conquistou sua segunda vitória na temporada, a sexta na carreira e festejou por ter conseguido superar o seu companheiro de equipe, Max Verstappen, no GP do Azerbaijão.

“As coisas funcionaram para nós hoje, conseguimos nos manter fora da ativação do DRS, o que manteve a pressão em Max. Acho que foi muito apertado entre nós, nós dois forçamos ao máximo hoje. A forma como Max me pressionou ao longo de toda a corrida foi dura, mas conseguimos mantê-lo sob controle”, disse Pérez.

O mexicano conseguiu terminar na frente no GP Azerbaijão, mas revelou ter tido sorte ao sair ileso após tocar no muro. O mesmo não se pode dizer de Max Verstappen. O holandês liderava a corrida quando foi chamado para o pit stop. Um pouco antes da parada, Nyck de Vries colidiu, acionando o safety car.

Sergio Pérez venceu o GP do Azerbaijão com Max Verstappen em segundo e Charles Leclerc em terceiro Foto: EFE/EPA/ALI HAIDER

Com isso, Verstappen perdeu duas posições para Pérez e Leclerc. Na relargada, conseguiu ultrapassar o piloto da Ferrari, mas continuou atrás de seu companheiro de equipe até a bandeirada final. Insatisfeito, o holandês pediu para que a RBR reavaliasse a decisão de chamá-lo ao pit stop.

“Eu vi que tinha um carro parado, achei que ele (De Vries) só tinha travado. Olhando em retrospectiva, eu não consigo enxergar isso, mas é algo a revisar. Você claramente consegue ver que havia uma roda danificada, e que parecia que ele não ia dirigir de volta aos boxes, mesmo que tivesse dado ré. É algo para analisar porque, claro, isso afetou minha corrida”, desabafou o holandês.

Na entrevista, Max continuou cutucando a Red Bull. “Eu não estava feliz com o equilíbrio, mas também não estava forçando o suficiente inicialmente em algumas curvas. Mas isso nunca deveria ser a indicação de que, se há um carro parado, simplesmente fazer um pit stop. Você sabe que se houver um safety car, você perde ainda mais tempo do que se permanecer. Então há algumas coisas a revisar, mas sei que a equipe sempre tenta fazer o melhor. Talvez só tenhamos tido falta de sorte”, afirmou.

O segundo lugar no GP do Azerbaijão garantiu a Max a liderança do Mundial de Pilotos com 93 pontos, seis na frente de Sergio Pérez. Os pilotos voltam à pista no próximo domingo para o GP de Miami.