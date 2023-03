Piloto brasileiro da Fórmula E vai usar capacete do Atlético-MG no E-Prix de São Paulo

O piloto brasileiro Sérgio Sette Câmara vai fazer uma homenagem ao Atlético-MG durante o E-Prix de São Paulo de Fórmula E, neste fim de semana, no Complexo do Anhembi. O mineira vai usar um capacete com as cores e escudo da equipe atleticana, que completa 115 anos no sábado.

“De certa forma foi bom o aniversário do Atlético ser no mesmo dia da corrida. Eu já corro com as cores do Brasil em todas as etapas, então fazer outro com as cores do País não tivesse tanta graça. O capacete será doado para o clube, vai ficar no acervo da Arena MRV e ficar exposto lá”, contou o piloto, que é filho do ex-presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara.

Além do piloto mineiro, quem também tem o que comemorar é o paulistano Lucas di Grassi. Correndo em casa, o campeão da Fórmula E na temporada 2016-17 foi voz ativa para trazer a prova para o Brasil. As negociações se arrastaram por anos e apenas na nona temporada da categoria de carros elétricos foi possível celebrar a prova.

“Dá um frio na barriga especial, a adrenalina de estar no Brasil, com todo o trabalho de promoção do evento. Se tivermos uma corrida legal, já temos metade do caminho andado, mas se eu puder escolher uma corrida para repetir o pódio da Cidade do México seria aqui. Estamos trabalhando para tirar o máximo do carro, que vem com atualizações interessantes. A gente sabe, porém, que o carro da Mahindra não é o melhor carro do grid. Vamos ter de tirar leite de pedra”, afirmou Di Grassi.

Sambódromo do Anhembi está pronto para receber o E-Prix de São Paulo. Foto: Felipe Rau/ Estadão

Vencedor da corrida passada, na Cidade do Cabo, António Félix da Costa diz se sentir em casa no Brasil. Pilotando o melhor carro do grid, o português da Porsche refuta o favoritismo para a prova em São Paulo.

“Todos têm trabalhado bastante. O novo carro é realmente eficiente e torna nossa vida mais fácil. Será como uma corrida em casa para mim, um circuito agradável, com freadas fortes e pontos de ultrapassagem. Tem tudo para ser uma grande corrida”, disse o campeão da temporada 2019-20.

Pit lane do circuito montado no Anhembi para o E-Prix de São Paulo Foto: Felipe Rau/ Estadão

Há uma pequena chance de chuva para o horário da prova em São Paulo (14h deste sábado). Para Sette Câmara, a água pode ajudar seu carro. “Se chover, a corrida pode ficar caótica e precisamos acertar a estratégia. Também a importância da eficiência do motor reduz um pouco e pode ser melhor para nós”, afirmou.

Di Grassi admite certa preocupação em caso de chuva. “Se chover, tudo muda completamente. A reta do Sambódromo pode virar um sabão. No fim, pode ser bom ou ruim, já que tem chance de criar o caos necessário para irmos bem”, disse.