Vencedor do GP de São Paulo de Fórmula 1 do ano passado, George Russell está encantado com os torcedores brasileiros. O piloto britânico diz guardar na memória o apoio obtido na corrida de 2022, afirma que a prova brasileira sempre será especial para ele e revela que pretende conhecer melhor o Brasil. “O GP brasileiro sempre estará perto do meu coração. O Brasil sempre será um lugar especial para mim”, afirmou o piloto da Mercedes, em entrevista exclusiva ao Estadão.

A declaração do simpático inglês não é por acaso. Foi no Autódromo de Interlagos, no ano passado, que ele conquistou sua primeira e única vitória na F-1 até agora. “O que mais ficou na minha memória foi o que significou aquela vitória para a minha família, para a minha equipe e para todos que me apoiaram na minha jornada”, comentou.

George Russell é o atual vencedor do GP de São Paulo e afirma se especial correr no Brasil Foto: Amanda Perobelli / Reuters

“Quando você é criança e sonha com algo deste tipo, você é provavelmente muito jovem para pensar em outras coisas que não seja o que vai sentir num momento como esse. Quando eu vi as emoções dos outros, depois de uma temporada tão difícil, após tanto sangue, suor e lágrimas que coloquei naquela corrida, entendi o significado daquela vitória.”

Russell também guarda na memória a festa da torcida. “Os fãs brasileiros são incríveis. A paixão que eles têm pela Fórmula 1 e pela Mercedes é algo muito significativo. Com certeza, são os fãs mais apaixonados de todo o campeonato. É por isso que é sempre divertido correr aqui. Eu lembro de uma vez que estava no grid, na época pilotava pela Williams, e os fãs estavam muito perto da grade. Eles gritavam muito e era muito legal.”

A simpatia dos fãs brasileiros gerou até um apelido ao britânico: Jorjão da Massa, num aportuguesamento de “George”. Russell descobriu o apelido durante a entrevista. “Isso é muito legal. Eu não fazia ideia. Toda vez que estou aqui, saindo do hotel, no autódromo, em qualquer lugar, eu sinto esse amor dos fãs. É algo muito especial.”

Russell disse se sentir muito à vontade no Brasil. Mas revelou que só conhece São Paulo. “Nunca estive em outras cidades. Eu gostaria muito de conhecer a Amazônia e o Rio de Janeiro. Gostaria de explorar mais o País, é um lugar tão bonito. As pessoas são tão legais aqui.”

CORRIDA DE DOMINGO

Depois da performance no ano passado, Russell mantém a confiança em alta sobre o fim de semana. E acredita que poderá mirar o pódio neste domingo. “Viemos para este fim de semana acreditando que o carro vai ter uma boa performance neste circuito. É difícil prever no momento, principalmente quanto ao treino classificatório. Mas podemos pensar em pódio.”

No entanto, o britânico admite que sua temporada está aquém do esperado. Ele é o atual oitavo colocado do Mundial, com 151 pontos, bem atrás do companheiro de equipe, o compatriota Lewis Hamilton, que figura em terceiro, com 220.

“Tem sido uma temporada desafiadora. O ritmo estava forte no começo do ano e depois do recesso de verão. Mas os resultados não vieram, por diferentes razões. Acho que no ano passado, tivemos uma temporada sólida e consistente. E, neste ano, temos um carro mais rápido, mas, para mim, os resultados estão ruins. Precisamos entender algumas coisas para 2024″, reconheceu.