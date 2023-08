Pilotos morrem após sofrer acidente no início de prova de motovelocidade no Paraná; imagens fortes

Uma cena trágica e com imagens fortes chocou corredores e fãs de motovelocidade neste domingo, com a morte de dois pilotos: Érico Veríssimo da Rocha, de 38 anos, e André Cardoso, de 42. O acidente ocorreu na primeira volta da etapa de Moto1000GP, em Cascavel, no Paraná. Foi tudo muito rápido. André Cardoso caiu de sua moto e ficou de pé no meio da pista entre os pilotos que passavam por ele em alta velocidade. Alguns conseguiram desviar. Érico Veríssimo não conseguiu e atropelou André.

As imagens são fortes. A prova parou e ambos foram socorridos, antes de serem levados para o hospital da cidade. Érico morreu assim que chegou. André Cardoso, que foi atropelado, veio a óbito horas mais tarde. As informações foram confirmadas pela assessoria da entidade de MotoGP. Eles disputavam a 4ª Etapa da Moto1000GP, no Autódromo Zilmar Beux.

A organização do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade anunciou o cancelamento de todas as atividades que iriam ocorrer no domingo no Paraná. André chegou a levantar a mão no meio do asfalto na tentativa de sinalizar aos outros pilotos, mas não foi suficiente para evitar a tragédia.

Organizadores da MotoGP se pronunciaram após as mortes. Houve duas notas oficiais. “Infelizmente um dia lindo de corridas se transformou em um dos dias mais tristes da história do Moto1000GP. Nesse momento nossos pensamentos e preces estão inteiramente direcionados às famílias e aos nossos amigos e pilotos que partiram.”





Érico Veríssimo morre após atropelar colega em prova de motovelocidade. Foto: Reprodução

NOTA OFICIAAL SOBRE A MORTE DE ÉRICO VERÍSSIMO DA ROCHA

O Moto1000GP lamenta profundamente informar o falecimento do piloto Érico Verissimo da Rocha após grave acidente durante a quarta etapa do campeonato, que estava sendo realizada no Autódromo Internacional de Cascavel. O piloto de 38 anos se envolveu em um acidente gravíssimo durante a primeira volta da categoria GP 1000.

Após o acidente, o piloto, que foi encaminhado para tratamento hospitalar seguindo todos os protocolos da modalidade em estado gravíssimo, não resistiu aos ferimentos e seu óbito foi constatado. O Moto1000GP, após a informação oficial, cancela todas as atividades de pista da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. A família Moto1000GP destina todas as nossas orações ao piloto, aos familiares, amigos e admiradores.

NOTA OFICIAAL SOBRE A MORTE DE ANDRÉ CARDOSO

O Moto1000GP comunica o falecimento do piloto André Veríssimo Cardoso, envolvido em grave acidente com o piloto Érico Veríssimo da Rocha durante a primeira volta da categoria GP 1000 na tarde deste domingo (27) durante a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade em Cascavel (PR).

André Veríssimo, de 42 anos, foi encaminhado pela equipe de resgate do campeonato em estado gravíssimo para unidade hospitalar de referência. Segundo informações médicas do hospital, após atendimento emergencial, ao ser encaminhado para o centro cirúrgico, ele teve uma parada cardiorrespiratória não resistindo e vindo a falecer.

