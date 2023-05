Pista ‘traiçoeira’ de Tarumã pode ser fator de desequilíbrio na terceira etapa da Stock Car

A Stock Car continua com a terceira etapa neste domingo. O Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), volta ao calendário da maior modalidade do automobilismo brasileiro, com corridas a partir das 12h40.

Thiago Camilo (Ipiranga Racing) faz a pole – a 28ª dele na Stock Car. Daniel Serra (Euforfarma), Julio Campos (Lubrax), Felipe Fraga (Blau Motorsport) e Gabriel Casagrande (A. Mattheis Vogel) fecham o top 5.

O líder Ricardo Maurício (Eurofarma) não conseguiu sequer passar ao Q2. Ele larga em 24º. Bruno Baptista (RCM) e Gaetano Di Mauro (Hot Car), terceiro e quarto do campeonato, respectivamente, também tiveram desempenhos aquém das suas posições. Bruno será o 20º, e Gaetano, o 19º.

Thiago Camilo comemora a pole com a equipe da Ipiranga Racing Foto: Duda Bairros/St

CUIDADO EM TARUMÃ

A retomada do autódromo na Stock Car, depois de quase seis anos, foi possível depois de reformas nas zebras, áreas de escapes e barreiras de pneus. E as novas estruturas já foram testadas nos treinos.

Na sexta-feira, Dudu Barrichello (Full Time) perdeu o controle do carro e bateu de frente com pneus. O veículo teve danos que não puderam ser reparados a tempo da classificatória de sábado.

Continua após a publicidade

Durante o Q1, Enzo Elias (Crown Racing) rodou e se chocou levemente com os pneus. O carro não teve grandes prejuízos, mas o piloto perdeu tempo e vai largar apenas em 26º.

Situação semelhante aconteceu no Q3. Gabriel Casagrande perdeu a chance de brigar pela pole depois de rodar em uma das curvas. Ainda assim, ele conseguiu ficar a frente de Cacá Bueno.

O ditado é que o autódromo de Tarumã separa “os homens dos meninos”. Em uma temporada com bons confrontos entre estreantes e experientes, além do equilíbrio geral, a pista pode ser o fator de desequilíbrio neste domingo.

Zebras reformadas no Autódromo de Tarumã Foto: Magnus Torquato/Stock Car

PROGRAMAÇÃO

Para valer, a corrida 1 será às 12h40 de domingo, seguida pela segunda, às 13h20. As corridas tem cobertura do portal e das redes sociais do Estadão, além da transmissão ao vivo na internet pelo canal da Stock Car no YouTube. E na TV pela Band e SporTV 3.

Grid de largada em Tarumã

Continua após a publicidade