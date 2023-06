Power empurra Dixon após batida em treino para o GP de Elkhart Lake da Indy

O sábado está quente na Fórmula Indy. O segundo treino livre para o GP de Elkhart Lake foi marcado por uma cena em que dois pilotos quase vieram às vias de fato. Enfurecido pela batida, Will Power empurrou Scott Dixon, mas os dois foram contidos por membros das equipes que removiam os veículos da pista.

O atrito entre os pilotos não é novidade na Indy. No GP de Detroit, justamente o anterior a este, Power ficou na 2ª colocação e assumiu a culpa por um toque que teve em Dixon. A pole quase veio, não fosse o incidente. Desta vez, não teve tanta paciência assim.

A colisão deste sábado aconteceu quando Dixon, que estava em ritmo lento, deu espaço para que Romain Grosjean pudesse ultrapassar. Restavam cerca de 30 minutos para o fim das atividades. Logo que Grosjean passou, Dixon tentou retornar e jogou seu carro para a esquerda, mas não se deu conta que Power vinha logo atrás. A batida foi inevitável e os dois carros tiveram de ser retirados das pistas. A bandeira vermelha teve de ser acionada.

Power e Dixon quase vão às vias de fato em treino livre da Indy neste sábado. Foto: Reprodução/ Twitter

As atividades ficaram paralisadas por cerca de 10 minutos e, enquanto as equipes faziam a remoção dos veículos do local, os dois pilotos se estranharam. Logo após sair do carro, Power foi tirar satisfação com Dixon. Os dois quase partiram para a agressão física, não fossem outros membros das equipes ali presentes para evitar as cenas lamentáveis.