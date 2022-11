Previsão de chuva em Interlagos pode bagunçar grid do GP de São Paulo de Fórmula 1

Publicidade

Interlagos tem um clima imprevisível. Mudanças de temperatura, chuva inesperada são alguns dos ingredientes que compõem o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Pilotos e equipes já se preparam para usar equipamentos de chuva durante o fim de semana na capital paulista.

Nesta sexta-feira, a previsão é de que as duas atividades do dia sejam realizadas sob chuva. Às 12h30, os carros vão para a pista para realizar o primeiro treino livre do fim de semana.

Mecânicos da Red Bull preparam os carros da escuderia para o Grande Prêmio de São Paulo desta final de semana. Foto: Fernando Bizerra / EFE

Diferentemente de outras corridas, no Brasil se celebra a sprint race no sábado, uma corrida com um terço da quilometragem total da prova no domingo. Este modelo já havia sido colocado em prática em 2021, agradou a organização da Fórmula 1, foi mantido em 2022 e será possivelmente ampliado em 2023. Novamente, Interlagos é favorita a receber a sprint race.

Como a sprint race acontece no sábado e define o grid de largada do domingo, a agenda de atividades ganha nova configuração. Nesta sexta, após o treino livre acontece o treino classificatório, às 16h, que define as posições de largada da sprint race. No sábado, às 12h30, é feito o segundo treino livre. Às 16h30, é dada a largada para a sprint race.

A chuva desta sexta pode ter capacidade de bagunçar o grid de largada de sábado, por vezes derrubando favoritos para o fundo do pelotão e promovendo saltos consideráveis de francos atiradores. No sábado, a previsão do tempo é semelhante, com chuva na maior parte do dia. Mais uma oportunidade para chacoalhar a ordem dos pilotos para a corrida principal, às 15h, no domingo, cujo panorama meteorológico não terá grandes alterações.