Stock Car: promessas Gaetano di Mauro e Bruno Baptista mostram consistência nas pistas

Gaetano di Mauro e Bruno Baptista são promessas da Stock Car. Ambos têm 25 anos, os mais jovens entre os dez primeiros colocados da temporada, e estão nas primeiras posições desde que o campeonato começou.

Inclusive, ambos venceram uma corrida na temporada, na mesma etapa, a do Velopark, em julho. Gaetano di Mauro é o 5º colocado neste ano, com 150 pontos, enquanto Bruno Baptista é o 6º, com 144. Eles voltam a correr neste domingo, no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu. A prova conta com 3.493 metros de extensão e 14 curvas formam um dos circuitos mais atualizados do país.

Leia também Paula Borgo: principal reforço do Barueri para Superliga Feminina descobre tumor no estômago

“Bom, estamos numa constante evolução. A minha equipe (KTF Sport) é uma equipe nova também, não tem muitos anos de categoria, então estamos crescendo junto. Acredito que a cada ano eu fico mais preparado, mais pronto. Acho que tem muito ainda o que fazer para crescer e eu vou fazer de tudo pra conquistar esse título”, afirmou Gaetano. “Esse é o nosso objetivo, sempre queremos o título. Acho que todo mundo está na categoria também pensa do mesmo jeito, mas acho que está bem próximo, mais próximo do que nunca esteve. Então, é focar nisso, colher bons pontos e trazer o nosso melhor”, completou.

À frente dos jovens pilotos, estão os experientes Rubens Barrichello (50 anos, 4º colocado, com 160 pontos), Matías Rossi (38 anos, 3º colocado, com 171 pontos), Daniel Serra (38 anos, 2º colocado, com 184 pontos) e o atual campeão Gabriel Casagrande (27 anos, 1º colocado, 206 pontos).

Gaetano di Mauro é uma das revelações da Stock Car na temporada

Esses nomes, inclusive, são uma inspiração para Bruno Baptista, especialmente porque ele conseguiu se manter constante desde o início da competição.

“Tenho expectativas bem boas aqui para o nosso fim de semana. Minha primeira vitória na Stock foi aqui, no Velocitta, inclusive. Eu sou um dos pilotos novos que está disputando o campeonato e sinto um enorme prazer de estar competindo na melhor categoria da América do Sul. Competir aqui mostra o nosso potencial, o motivo pelo qual viemos para cá”, afirmou. “Não é uma surpresa (estar entre os primeiros) porque já vínhamos trabalhando bem, chegamos até a vice-liderança no ano passado, e agora sei que vamos estar sempre nessas primeiras posições, brigando por título.”

Continua após a publicidade

A classificação para a prova da Stock Car está marcada para este sábado, às 13h30. A primeira corrida acontece no dia seguinte, às 13h10, e a segunda, às 13h45. O evento será transmitido pelo Estadão, além de Band, SporTV, YouTube e Facebook da categoria, Twitch da Tribo do Gaules, Motorsport.tv e o canal da Revista Capital Econômico.