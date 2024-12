Quem é quem na família Verstappen-Piquet? Ex-pilotos da F1 serão avôs

Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1, será pai pela primeira vez. O piloto holandês e Kelly Piquet anunciaram nesta sexta-feira, 6, pelas redes sociais, que terão o primeiro filho juntos. O bebê chegará a uma família muito ligada ao automobilismo, que tem passado de geração em geração a paixão pelas pistas.

“Mini Verstappen-Piquet a caminho. Não poderíamos estar mais felizes com o nosso pequeno milagre”, postaram Verstappen e Kelly em suas contas oficiais no Instagram.

Max Verstappen, a enteada Penélope e Kelly Piquet. Foto: Kelly Piquet via Instagram

Kelly Piquet é filha do brasileiro Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1. Verstappen e Kelly começaram a relação em outubro de 2020, mas a tornaram pública somente no início de 2021. O casal se conheceu, porém, no ano de 2016, por meio do irmão de Kelly, o também ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet Júnior. Nelsinho Piquet, portanto, será tio.

Em 2023, Verstappen passou o Natal com a família Piquet em Brasília. Ele roubou a cena ao chegar em uma Kombi para uma competição de kart com os familiares da namorada. O holandês já visitou o País outras vezes e marcou presença no casamento de Nelsinho Piquet em Itatiba, no interior paulista.

Publicidade

Enteada de Max é filha de outro piloto

Kelly Piquet já é mãe de Penélope, nascida no ano de 2019. A menina é fruto do relacionamento com o piloto russo Daniil Kvyat. Nas redes sociais, Max Verstappen costuma mostrar a ótima relação que tem com a enteada Penélope, sendo elogiado por seguidores.

Família de Verstappen

Max Verstappen é filho do ex-piloto Jos Verstappen, que também construiu carreira na Fórmula 1, ingressando na categoria no ano de 1994. A mãe de Max Verstappen é Sophie Kumpen. Ela teve sucesso no kart, onde chegou a enfrentar pilotos como Jenson Button, Giancarlo Fisichella e Jarno Trulli.