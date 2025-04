Com a vitória na corrida da Fórmula 3 neste domingo, 13, o brasileiro Rafael Câmara repetiu um feito de Gabriel Bortoleto, hoje na Fórmula 1: terminar na ponta nas duas primeiras provas principais do ano. O piloto de 19 anos, parte da Academia da Ferrari, já tinha triunfado na abertura da temporada, na Austrália, e agora dominou no Bahrein - curiosamente, os mesmos circuitos em que o compatriota brilhou anos atrás, e na mesma equipe.

A proeza de Bortoleto foi na edição de 2023, quando ele ainda trilhava seu caminho rumo à categoria máxima do automobilismo, em que saiu campeão no final do ano com a Trident. No ano seguinte, teve início arrasador também na Fórmula 2 e também levou o troféu do campeonato. Câmara, que já era cotado como um dos favoritos em 2025 por ter vencido a Fórmula Regional em 2024, desponta de vez para seguir os passos do colega.

Rafael Câmara confirmou o favoritismo na corrida principal do Bahrein e venceu após cravar a pole position, repetindo Bortoleto. Foto: Reprodução/@ferraridriveracademy via Instagram

PUBLICIDADE Os holofotes da competição estão agora no brasileiro, não somente por ele já ter uma vantagem de 26 pontos sobre o segundo colocado, Tim Tramnitz, como também pelas marcas que vem conquistando. Além das duas vitórias consecutivas em corridas principais, ele realizou uma façanha inédita na Fórmula 3 da FIA (Federação Internacional de Automobilismo): cravar as duas primeiras pole positions do calendário. Foi a primeira vez que isso aconteceu na divisão e, se contar a GP3, que serviu de modelo, não ocorria desde 2015, há dez anos. A diferença é que Luca Ghiotto, piloto que conseguiu o feito à época, não venceu ambas as corridas em que largou da frente, tendo chegado em segundo na primeira e faturando na seguinte.

Brasileiro, piloto da Sauber na F-1, teve mesmo início 'arrasador' na edição de 2023 da F-3. Foto: Shuji Kajiyama/AP

Vitórias de Câmara e Bortoleto foram nos mesmos circuitos

Curiosamente, os circuitos em que Câmara e Bortoleto saíram vitoriosos foram os mesmos, mas em ordem diferente. Em 2023, o piloto da Sauber na F-1 começou a temporada no Bahrein e rumou à Austrália na segunda etapa, enquanto o jovem da Academia da Ferrari iniciou em Melbourne para triunfar em Sakhir. Essa inversão é por que a divisão de base segue o calendário da principal, que fez algumas alterações nos últimos anos.

A próxima rodada da Fórmula 3 será disputada no final de semana dos dias 17 e 18 de maio, em Ímola, durante o GP da Emilia-Romagna da Fórmula 1. A categoria máxima do esporte a motor sedia o GP do Bahrein ainda neste domingo, 13, a partir das 12h no horário de Brasília, com Bortoleto largando de 18º no grid. A Band transmite a corrida na TV aberta. Confira o grid de largada.