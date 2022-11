Chefe da Red Bull pede reconhecimento a Verstappen: ‘Não é aplaudido como merece’

Publicidade

Christian Horner está há muitos anos na Fórmula 1. O chefe da Red Bull se acostumou a formar campeões, a dirigir grandes pilotos, e fez um desabafo após Max Verstappen se tornar o maior vencedor de corridas em uma única temporada - com 14 triunfos - ao subir no topo do pódio no GP do México. Na visão do dirigente, o holandês não recebe o reconhecimento que merece.

Horner era chefe da Red Bull quando Sebastian Vettel ganhou 13 corridas em 2013. Agora, ele vê o bicampeão do mundo somar 14 vitórias restando ainda duas provas - os GPs do Brasil e de Abu Dabi - e cobra um pouco mais de respeito a seu pupilo de 25 anos.

“Às vezes, acho que suas conquistas não recebem os aplausos que deveriam, porque acho que o que testemunhamos este ano é um desempenho absolutamente excelente de um piloto que está no topo de sua carreira”, afirmou Horner, na Cidade do México. Foram vários os adjetivos para engrandecer seu piloto. Chamou Verstappen de “extraordinário, magnífico, incrível, excepcional...”

Max Verstappen chegou a 14 vitórias em uma mesma temporada da Fórmula 1. Foto: Rodrigo Arangua/AFP

E com motivos de sobras para tal orgulho. Desde 2016 que um piloto não ganhava no México largando da pole. Verstappen fez corrida tranquila neste domingo para cruzar com mais de 15 segundos sobre Lewis Hamilton após sair em primeiro.

“Acho que o que Sebastian conquistou em sua carreira o coloca entre os grandes. É um dos pilotos de maior sucesso em nosso esporte, e este ano é muito especial”, disse Horner. “Ele ganhou o maior número de Grandes Prêmios em um ano agora, em 20 corridas. Além disso, ganhou duas corridas sprints. E não venceu todas na pole position, teve que lutar e correr por muitas dessas vitórias. É um ano absolutamente excepcional, ele não errou nada, tem sido perfeito ao longo da temporada e é incrível o nível de consistência que conseguiu alcançar.”

O chefe da Red Bull ainda aproveitou o desabafo para frisar que o piloto holandês se diverte no cockpit da Red Bull. “Quando você vê como ele está brincando com as ferramentas que tem disponíveis no carro... Se você ouvir as brincadeiras entre ele e seu engenheiro, ele tem uma tremenda sensação do que os pneus precisam e não precisam. Acho que ele sempre foi forte nisso, mas este ano ele foi excepcional.”