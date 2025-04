Red Bull revela pintura especial branca para o GP do Japão de F1; veja fotos

A Red Bull Racing terá duas mudanças para o Grande Prêmio do Japão da Fórmula 1 neste fim de semana. Além da chegada de Yuki Tsunoda, promovido à equipe após a saída de Liam Lawson, que retornou à Racing Bulls, a escuderia terá uma pintura especial para a terceira etapa da principal categoria de automobilismo: ao invés do tradicional azul-marinho, a RBR utilizará uma camuflagem branca, em homenagem à Honda, fabricante japonesa dos motores da equipe.

Na etapa de Suzuka, os carros de Max Verstappen e Yuki Tsunoda terão as cores branca, vermelha e preta, inspirado no design do carro RA272, modelo utilizado pela Honda, como construtora, em 1965, ano em que a equipe conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1. Naquele ano, na última etapa, no México, Richie Ginther levou a equipe ao lugar mais alto pódio.

A pintura é inspirada na bandeira japonesa, que também serviu como base para o carro de 1965. Além disso, a Red Bull ainda destacará o logotipo da Honda na carroceria, incluindo um destaque especial para a 60º aniversário da vitória da montadora no GP do México de 1965.

Red Bull usará uma pintura especial no GP de Japão da Fórmula 1 neste domingo. Foto: Divulgação/Fórmula 1

"Nosso relacionamento com a Honda merece celebração, foi de sucesso contínuo e trouxe à equipe um dos períodos mais triunfantes e dominantes de nossa história", disse o CEO e diretor da equipe, Christian Horner. Este será o último ano da parceria entre as partes, já que a partir da próxima temporada a Honda unirá forças com a Aston Martin – a RBR, por sua vez, terá seus motores fornecidos pela Ford. Com a Honda, Verstappen conquistou o tetracampeonato mundial da Fórmula 1, entre 2021 e 2024, encerrando um período de hegemonia de Lewis Hamilton na Mercedes. "Esta pintura é uma homenagem ao sucesso da Honda no esporte e ao último ano do que tem sido uma parceria completamente agradável. Estou ansioso para vê-lo na pista", completou Horner.

Esta não é a primeira vez que a Red Bull adota as cores da Honda em seu veículo. Em 2021, Verstappen e Sérgio Perez substituíram o tradicional azul da escuderia no GP da Turquia, em Istambul. A dupla terminou na segunda e terceira colocação na etapa, respectivamente, que ainda contou com a vitória de Valteri Bottas, da Mercedes.

A etapa do Japão da Fórmula 1 acontece neste domingo, 6, a partir das 2h (de Brasília). Lando Norris, da McLaren, lidera o Mundial de pilotos, com uma vitória e dois pódios até aqui, e 44 pontos somados. Verstappen, na vice-liderança, busca o pentacampeonato e a primeira vitória nesta temporada.