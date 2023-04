Ricardo Maurício leva vitória em Interlagos em prova marcada por incidentes

Ricardo Maurício é o piloto em atividade com mais pódios da Stock Car. Ele soma, agora, 36 vitórias na categoria com o triunfo deste domingo (23) na corrida 2 da segunda etapa da temporada 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Atrás dele, vieram Rafael Suzuki (Pole Motorsport) e Gaetano Di Mauro (Hot Car).

A última vitória do piloto havia sido também em Interlagos, na última etapa de 2022. “Uma vitória muito importante. Não conseguimos boa classificação, mas fomos estratégicos. Ricardo merece”, avaliou Rosinei Campos, o Meinha, o comandante da equipe.

Com a vitória, Ricardo Maurício assumiu a liderança do campeonato, com 69 pontos. Atrás dele estão Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) e Bruno Baptista (RCM), com 65 e 60, respectivamente.

Ricardo Maurício venceu a corrida 2 em Interlagos e assumiu a ponta do campeonato da Stock Car em 2023 Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo

Julio Campos (Lubrax) até terminou em segundo, mas teve uma punição. Isso o tirou do pódio. Rafael Suzuki ficou, então, na vice-colocação. Gaetano Di Mauro, que foi consistente em ambas provas, fechou o pódio.

Apesar da vitória tranquila para Ricardo Maurício, a prova foi marcada por incidentes. Muitos pilotos não conseguiram completar a prova. Além das baixas, Gianluca Petecof (Full Time) nem chegou a participar da corrida. Ele teve um toque no começo da primeira prova. “Furou o radiador e acabou aquecendo o motor e fazendo a gente abandonar. Uma pena, mas vamos pra próxima”, disse o jovem piloto.

A corrida

Ricardo Maurício largou na pole. Ele havia ficado abaixo do esperado na classificatória de sábado, mas conseguiu aproveitar a primeira prova para ganhar posições e sair ainda melhor na corrida dois. A vantagem garantiu que ele apenas administrasse a primeira posição.

Com muito equilíbrio, pilotos que vinham do meio do pelotão conseguiram disputar com Felipe Fraga (Blau Motorsport) e Rubens Barrichello (Full Time), que estavam próximos de Ricardo Maurício.

Os pilotos da Lubrax, Julio Campos e Felipe Massa, vinham encostando. O primeiro conseguiu avançar, mas Massa encostou em Raphael Teixeira (Scuderia Chiarelli).

O choque levantou o capô do carro 19. Com muitas fitas para segurar a cobertura do motor, Massa até retornou, mas não conseguiu finalizar a prova. “Dei uma encostada, o capô levantou e destruiu a parte de cima do carro. A gente estava bem, o Julio estava atrás de mim e agora tá em terceiro”, lamentou Massa.

Thiago Camilo (Ipiranga Racing), que venceu em Goiânia, teve dificuldades em Interlagos. Na segunda prova, ele teve de seguir com o pneu correndo risco de estourar após um toque. Ainda mais inusitado foi Ricardo Zonta (RCM). O piloto teve a porta do seu carro “jogada” para fora e chegou a correr com o veículo aberto, até que a direção de prova o obrigasse a ir aos boxes.

Allam Khodair (Blau Motorsport) correu com o número 300, em alusão a marca de corridas na carreira. Os motivos para comemorar pararam por aí. Depois da corrida 1 sem muito brilho, ele recebeu um toque de Enzo Elias (Crown Racing), subiu a zebra e, com a traseira solta, teve que deixar a prova. Já Enzo foi punido com exclusão da corrida.

Tony Kanaan (Full Time) também ficou com a traseira danificada e saiu. Matías Rossi (Full Time) deixou a prova cedo por um problema no radiador. Outro que não completou a etapa foi Rodrigo Batista (KTF Sports). Nos treinos-livres de sexta-feira, ele havia batido o carro. A equipe ficou até as 4h de sábado para resolver e levá-o à classificatória. Na corrida 2, porém, não foi possível completar.

Classificação do campeonato

1. Ricardo Maurício (Eurofarma), 69 pontos

2. Gabriel Casagrande (A. Mattheis Vogel), 64

3. Bruno Baptista (RCM), 60

4. Daniel Serra (Eurofarma), 53

5. Cesar Ramos (Ipiranga Racing), 53

6. Gaetano Di Mauro (Hot Car), 52

7. Rubens Barrichello (Full Time), 51

8.Thiago Camilo, 47

9. Felipe Fraga, 41

10. Denis Navarro, 48