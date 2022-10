Ricardo Maurício segura Thiago Camilo e conquista primeira corrida da 11ª etapa da Stock Car

Ricardo Maurício protagonizou uma grande disputa na primeira corrida da 11ª etapa da Stock Car neste domingo, dia 23, em Goiânia. Ele e Thiago Camilo trocaram a liderança da prova diversas vezes, mas Ricardo Maurício conseguiu prevalecer nos pegas de pista ao usar melhor o botão de ultrapassagem.

A corrida ficou marcada por vários duelos, especialmente pelos líderes do campeonato, que precisavam somar o máximo de pontos para a última etapa da categoria, que acontecerá em Interlagos, em São Paulo, quando a temporada vai conhecer seu campeão da Stock.

Leia também Bagnaia fatura GP da Malásia, mas Quartararo é 3º e impede título antecipado

César Ramos fechou o pódio da corrida em Goiás. Entre os líderes do torneio, Rubens Barrichello foi o que terminou mais à frente, em 5º. Ele completou dez anos de piloto da categoria desde que se aposentou da Fórmula 1.

Disputa acirrada entre Ricardo Mauricio e Tiago Camilo vai até última volta.

Corrida

A prova começou quente, com várias disputas e ultrapassagens dentro da pista. Com necessidade de somar o máximo de pontos possível, Rubens Barrichello era o piloto a ser perseguido por Daniel Serra e Gabriel Casagrande. Na frente, Ricardo Maurício também tinha a companhia de César Ramos em seu retrovisor, sempre tentando a ultrapassagem, em busca pela primeira colocação.

Thiago Camilo aproveitou um bom pit-stop para ganhar a posição de Ricardo Maurício na liderança, mas foi surpreendido por uma boa manobra mais à frente. Os dois protagonizaram uma boa disputa com ultrapassagens e uma perseguição até a última volta.

Continua após a publicidade

“Foi fantástico, é sempre bom vencer, ainda mais em Goiânia, uma pista que eu gosto bastante. Foi uma disputa muito acirrada com o Thiago e com o César Ramos. Mentalmente, foi uma das corridas mais difíceis”, afirmou Maurício. “Valeu pela vitória, são 32 pontos com a pole e feliz demais com a quarta vitória na temporada e a 34ª da carreira. Não dá para disputar o título, mas vamos para São Paulo disputar a vitória e tentar fazer nosso melhor”, finalizou o piloto.